شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از انتظار ۷ ساله جمعی از متقاضیان مسکن ملی اندیمشک برای تحویل گرفتن واحد‌های مسکونی با وجود تکمیل آورده های مالی خبر داده و رسیدگی به این موضوع را خواستار شده است.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مسکن ملی طرحی است که در ادامه طرح مسکن مهر برای کاهش قیمت مسکن اجرایی شد در این حال در برخی شهرها از جمله اندیمشک شهروندان از انتظار ۷ ساله برای تحویل مسکن ملی خبردادند و خواستار رسیدگی به موضوع شده اند.

از سوی دیگر رئیس اداره راه وشهرسازی اندیمشک ۵ شهریور از برگزاری دومین نشست شورای مسکن شهرستان با هدف تعیین تکلیف، رفع موانع اجرایی و تسریع در روند ساخت مرحله ۲ طرح نهضت ملی مسکن خبر داد. امین فرهادزاده افزود: موضوع اصلی و محوری این نشست، تعیین تکلیف، رفع مشکلات موجود و ایجاد هماهنگی لازم میان ارکان اجرایی برای تسریع در روند ساخت و تحویل واحد‌های مرحله ۲ مسکن ملی بوده است تا دغدغه‌های متقاضیان محترم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود. وی افزود: در این جلسه ضمن ارزیابی گزارش‌های ارائه شده توسط پیمانکاران و استماع نظرات نمایندگان متقاضیان، تدابیر و دستورات لازم جهت تسریع در روند ساخت و بهره‌برداری از واحد‌های مسکونی صادر شد.

متن پیام شهروند خبرنگار:

سلام.

ما جمعی از متقاضیان مسکن ملی اندیمشک هستیم. از سال ۱۳۹۸ ثبت‌نام کرده‌ایم، تمام دعوتنامه‌ها و آورده‌های مالی را کامل پرداخت کرده‌ایم و قرار بود واحدها در سال ۱۴۰۳ تحویل داده شوند؛ اما اکنون در شهریور ۱۴۰۵ هستیم و هنوز خانه‌ها تحویل داده نشده‌اند.

سال‌هاست مستأجر هستیم و با وجود پرداخت همه مبالغ، فقط وعده‌های تکراری شنیده‌ایم. از شما خواهش می‌کنیم صدای ما را منتشر کنید و علت این تأخیر چندساله را از مسئولان پیگیری کنید.



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