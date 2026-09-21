\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c\u00a0\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u00ab\u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0627\u0641\u0642\u00bb \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633\u00a0\u062f\u0631 \u0646\u06af\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0645\u06cc\u0631\u06a9 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0635\u0627\u062d\u0628 \u0627\u0644\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0634\u0647\u062f \u06af\u0634\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a.\u00a0\n\n\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u06f2\u06f5 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0634\u0627\u062e\u0635 \u0647\u0646\u0631\u0647\u0627\u06cc \u062a\u062c\u0633\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0631\u0636 \u062f\u06cc\u062f \u0639\u0645\u0648\u0645 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f\n\n\u00a0\n\u00a0\n\n\n\u00a0\n\u00a0\n