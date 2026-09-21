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دبیر علمی ششمین همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجانغربی گفت: تاکنون ۶۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده و در مرحله داوری قرار دارد و اما علاقه مندان تا ۳۰ مهرماه می توانند آثار خود را ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دبیر علمی ششمین همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجانغربی گفت: تاکنون ۶۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده و در مرحله داوری قرار دارد و مهلت ارسال آثار نیز تا ۳۰ مهرماه تعیین شده است.
افشار کبیری در نشست خبری ششمین همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجانغربی با اشاره به جایگاه و کارکرد این همایش، اظهار کرد: هسته مرکزی این همایش توجه به هویت ملی و معرفی استانها است.
کبیری با اشاره به رسالت بنیاد ایرانشناسی در بحث همبستگی و انسجام ملی خاطرنشان کرد: استان آذربایجان غربی با دارا بودن سرمایههای عظیم و میراث فرهنگی بینظیر، نمونهای شاخص از همزیستی مسالمتآمیز است.
دبیر علمی ششمین همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجانغربی گفت: هویت ملی ایرانیان موضوعی دیرینه است و ریشه در یک تمدن طولانی دارد؛ همزیستی مردم ایران در کنار یکدیگر و دفاع از مرز و بوم نیز همواره در دورههای مختلف تاریخی وجود داشته است.
وی افزود: ما با برگزاری ششمین همایش استانشناسی، قصد داریم بر تداوم تاریخی این همزیستی تاکید کرده و نشان دهیم که آذربایجان غربی نه تنها در سطح استان، بلکه در سطح کشور یک استثنای فرهنگی و تاریخی محسوب میشود و این استان رنگینکمانی از اقوام و ادیان و دارای تنوع قومی و مذهبی است.
دبیر علمی ششمین همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجانغربی ادامه داد: هدف این است که نشان داده شود این تاریخ طولانی، با وجود تحولات و مشکلات، در نهایت چیزی جز انسجام و یکپارچگی تاریخی نیست.
کبیری با بیان اینکه برای رسیدن به شناخت دقیقتری از هویت تاریخی و فرهنگی استان باید موضوعات در دورههای مختلف به لحاظ علمی بررسی و دستهبندی شوند، اظهار کرد: در این همایش تلاش میشود تاریخ و تمدن آذربایجانغربی و جایگاه آن در ایران بزرگ معرفی شود.
دبیر علمی همایش، تنوع اجتماعی و فرهنگی، جغرافیای شهری و عشایری، فرهنگ و هنر، تعلیم و تربیت، شیوههای تعلیم و تربیت، مراکز فرهنگی، ادبیات، آداب و رسوم، فولکلور و ورزشهای بومی و محلی را از جمله ظرفیتهای استان برای بررسی در این همایش عنوان کرد.
کبیری افزود: در حوزه فرهنگ و هنر، آذربایجانغربی از استانهای دارای ظرفیتهای قابل توجه کشور است و در قالب این همایش پذیرای مقالات و ایدههای مرتبط با جغرافیای استان هستیم.
ارسال ۶۰ مقاله به دبیرخانه ششمین همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجانغربی
وی با اشاره به روند دریافت آثار گفت: تاکنون ۶۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده و در مرحله داوری قرار دارد و مهلت ارسال آثار نیز تا ۳۰ مهرماه تعیین شده است.
دبیر علمی ششمین همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجانغربی، برگزاری پیشنشستها را یکی از مهمترین بخشهای این رویداد دانست و گفت: پیشنشستها فرصت طرح ایدهها و بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با تاریخ، فرهنگ و هنر استان را فراهم میکنند و مقرر شده چکیده مباحث این نشستها در قالب ویژهنامهای منتشر شود.
سعید عضدالدینی ملکی، رئیس بنیاد ایرانشناسی آذربایجانغربی گفت: برای برگزاری این رویداد علمی، ۲۰ پیشنشست تخصصی در شهرستانهای استان برنامهریزی شده که تاکنون ۷ نشست در ارومیه، خوی، اشنویه و تکاب برگزار شده است.
وی اظهار کرد: دبیرخانه بنیاد ایرانشناسی آذربایجانغربی و شورای سیاستگذاری همایش مردادماه امسال راهاندازی و پوستر این رویداد نیز رونمایی شد و پس از آن جلسات متعددی با اعضای شورای سیاستگذاری، دانشگاهها و مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
ملکی افزود: برگزاری نشستهای تخصصی با فرمانداریهای ۲۰ شهرستان آذربایجانغربی در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا تاکنون نشستهایی در اشنویه، خوی، ارومیه و تکاب برگزار شده است؛ همچنین برگزاری ۲۰ پیشنشست تخصصی طی ماههای شهریور و مهرماه پیشبینی شده که بخشی از این برنامهها نیز در روزهای اول و دوم مهرماه در کتابخانه عمومی استان و همزمان با نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به گذشت حدود دو ماه از رونمایی پوستر ششمین همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجانغربی، گفت: این همایش با همکاری ۲۴ نهاد علمی، فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود.
دبیر اجرایی همایش زمان برگزاری ششمین همایش تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجانغربی را ۲۷ آبانماه در دانشگاه ارومیه اعلام کرد.