مجمع نمایندگان استان قم با صدور پیامی، رحلت فقیه عالی‌قدر و مرجع برجسته جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این پیام آمده است: آن عالم ربانی از ستون‌های استوار حوزه علمیه و الگویی ماندگار در زهد، تقوا و تسلط بر مبانی فقهی و رجالی بودند که عمر شریف خود را در راه ترویج معارف اهل‌بیت (ع) سپری کردند.



متن کامل پیام مجمع نمایندگان استان قم به این شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر ارتحال عالم ربانی، فقیه اهلبیت (علیهم‌السلام)، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدس‌سره‌الشریف)، موجب تألم و تأسف عمیق گردید.

ایشان از برجسته‌ترین مراجع عظام تقلید و از ستون‌های استوار حوزه علمیه بودند که عمر شریف خود را در راه ترویج معارف اهلبیت (علیهم‌السلام)، تربیت شاگردان برجسته، تدقیق در فقه و اصول و خدمت به اسلام و مسلمین سپری کردند. زهد، تقوا، اخلاق حسنه و تسلط کم‌نظیر ایشان بر مبانی فقهی و رجالی، ایشان را به الگویی ماندگار برای طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه تبدیل کرده بود.

اینجانبان نمایندگان مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی این ضایعه جبران‌ناپذیر را به پیشگاه مقدس حضرت بقیه‌الله الاعظم (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم و معزز ایشان و تمامی ارادتمندان و مؤمنین تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه سعید، علو درجات و همجواری با اولیای الهی و برای بازماندگان محترم، صبر و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.

بی‌شک نام و خدمات علمی و معنوی آن مرحوم در تاریخ حوزه‌های علمیه جاودان خواهد ماند.

مجمع نمایندگان استان قم

مجتبی ذوالنوری، قاسم روانبخش، محمدمنان رئیسی