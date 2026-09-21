وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بیش از ۳۰۰ پروژه کتابخانه‌ای در استان‌های کشور در حال اجراست که با تکمیل آنها، بیش از ۳۰۰ هزار مترمربع به زیربنای فضا‌های کتابخانه‌ای کشور افزوده خواهد شد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس صالحی در آیین بهره‌برداری از چهار دستگاه خودروی کتابخانه عمومی سیار، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در تحقق عدالت فرهنگی افزود: کتاب و کتاب‌خوانی بخش بنیادین هویت و تداوم تمدنی ایران اسلامی است و بر همین اساس، تحقق عدالت فرهنگی و تسهیل دسترسی همگانی به کتاب، از اولویت‌های اساسی به شمار می‌رود.

وی گفت: همچنین در این راستا، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی کتابخانه‌ها و بازطراحی و ارتقای خدمات کتابخانه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بیش از ۶۰ پروژه کتابخانه‌ای با مساحتی بیش از ۲۵ هزار مترمربع در دوره‌های اخیر به بهره‌برداری رسیده و بیش از ۶۵ کتابخانه عمومی نیز با مساحت بیش از ۶۵ هزار مترمربع بازطراحی و ارتقای کاربری شده‌اند.

آقای سید عباس صالحی گفت: بیش از ۳۰۰ پروژه کتابخانه‌ای هم اکنون در استان‌های مختلف کشور در دست اجراست که با تکمیل این پروژه‌ها، بیش از ۳۰۰ هزار مترمربع به زیربنای فضا‌های کتابخانه‌ای کشور افزوده خواهد شد.

وی افزود: تأمین منابع مالی این پروژه‌ها به دلیل نبود ردیف مستقل تملک دارایی، نیازمند پیگیری از محل اعتبارات استانی و همچنین هم‌افزایی میان نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به توسعه کتابخانه‌های سیار نیز گفت: کتابخانه‌های ثابت و سیار مکمل یکدیگر هستند؛ کتابخانه‌های ثابت می‌توانند نقش باشگاه‌های فرهنگی چندمنظوره را ایفا کنند و کتابخانه‌های سیار نیز امکان دسترسی سریع، منعطف و پایدار به کتاب و خدمات کتابخانه‌ای را برای مناطق دوردست و کم‌برخوردار فراهم می‌کنند.

وی گفت: با تجهیز ناوگان جدید، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تعداد کتابخانه‌های سیار به دو برابر نقطه استقرار اولیه برسد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی افزود: هویت فرهنگی کشور بر سه رکن اصلی مسجد، مدرسه و کتابخانه استوار است و همان‌گونه که سنت حسنه مسجدسازی و مدرسه‌سازی با حضور خیرین تثبیت شده، حوزه کتابخانه‌ها نیز نیازمند ورود گسترده‌تر خیرین و مشارکت‌های مردمی است.

آقای صالحی گفت: مشارکت خیرین می‌تواند در تکمیل ۳۰۰ پروژه نیمه‌تمام عمرانی و همچنین تجهیز کتابخانه‌های سیار مؤثر باشد؛ چرا که کتابخانه‌های سیار با هزینه مناسب‌تر، امکان توزیع کتاب و ارائه خدمات کتابخانه‌ای در روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار را فراهم می‌کنند و می‌توانند مصداقی از صدقه جاریه و باقیات صالحات فرهنگی باشند.

وی در ادامه درباره اصلاح قانون نهاد کتابخانه‌های عمومی نیز افزود: این موضوع با وجود تصویب در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، طی چهار سال گذشته به نتیجه نهایی نرسیده و پیگیری‌ها برای تصویب آن همچنان ادامه دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همکاران ما در این حوزه تلاش‌های خود را انجام می‌دهند و رایزنی‌ها برای تسهیل فرآیند و تصویب نهایی اصلاح قانون نهاد کتابخانه‌های عمومی در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.