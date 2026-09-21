به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی هجدهمین نمایشگاه کتاب استان را فرصتی برای رونق نشر بومی، تقویت فرهنگ مطالعه در جامعه آذربایجان غربی و اتصال ظرفیت‌های پراکنده حوزه نشر، کتاب و کتاب‌خوانی این استان در یک رویداد فرهنگی متمرکز دانست.

علیرضا نوروزی گفت: آذربایجان غربی از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه فرهنگ مکتوب، نشر و کتاب‌خوانی برخوردار است. در حال حاضر در سطح استان شبکه قابل توجهی برای عرضه کتاب و دسترسی مردم به محصولات فرهنگی ایجاد شده است.

وی افزود: در حوزه تالیف و ترجمه نیز ظرفیت‌های مولفان، پژوهشگران و ناشران استان قابل توجه است. اهالی قلم استان آذربایجان غربی در سال ۱۴۰۴، ۸۳۵ عنوان کتاب منتشر کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که تولید محتوای مکتوب در استان همچنان جریان دارد و ظرفیت‌های خوبی مانند برگزاری نمایشگاه کتاب برای حمایت و تقویت این حوزه و همچنین دیده‌شدن و رسیدن این آثار به مخاطبان کتاب استان وجود دارد.

نوروزی ادامه داد: نمایشگاه کتاب را باید یک فرصت مهم برای همه اجزای زنجیره نشر کتاب از نویسنده و ناشر گرفته تا کتاب‌فروش و مخاطب دانست. حضور ناشران مختلف در کنار ناشران بومی این امکان را فراهم می‌کند که مخاطبان کتاب استان با طیف گسترده‌ای از آثار آشنا شوند. از سوی دیگر، برای ناشران بومی نیز نمایشگاه کتاب آذربایجان فرصتی است تا آثار خود را مستقیماً در معرض دید مخاطبان قرار دهند و با سلیقه و نیاز واقعی جامعه کتاب‌خوان استان ارتباط نزدیک‌تری برقرار کنند.

وی درباره تاثیر تداوم برگزاری نمایشگاه‌های کتاب استانی بر ترویج کتاب‌خوانی در استان آذربایجان غربی گفت: تداوم برگزاری نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی باعث می‌شود کتاب از یک محصول فرهنگی صرف به بخشی از زندگی اجتماعی مردم استان تبدیل شود. وقتی مردم هر سال منتظر یک رویداد فرهنگی مثل برپایی نمایشگاه کتاب در سطح استان هستند و ناشران، نویسندگان، کتاب‌فروشان، خانواده‌ها و دانشجویان در این رویداد فرهنگی کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، زمینه شکل‌گیری یک جریان پایدار فرهنگی در استان فراهم می‌شود.

نوروزی اضافه کرد: استان آذربایجان غربی در حوزه ترویج کتاب‌خوانی ظرفیت‌های ارزشمندی دارد. ارومیه سال گذشته به‌عنوان نامزد «پایتخت کتاب» معرفی شد و در حوزه روستا‌ها و شهر‌های دوستدار کتاب نیز ظرفیت‌های قابل توجهی در استان شکل گرفته است. از جمله می‌توان به ناچیت بوکان، پسوه پیرانشهر، بالو ارومیه و مهاباد و همچنین انتخاب خوی به‌عنوان شهر مشتاق کتاب در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که کتاب‌خوانی در استان آذربایجان غربی به مرکز استان محدود نمی‌شود و در شهرستان‌ها و روستا‌های این استان نیز علاقه و ظرفیت مردمی برای کتاب و کتاب‌خوانی وجود دارد. برگزاری نمایشگاه کتاب نیز می‌تواند این ظرفیت‌های پراکنده را در یک رویداد فرهنگی متمرکز به هم متصل کند و زمینه تعامل بیشتر میان فعالان و مخاطبان حوزه کتاب در سراسر استان آذربایجان غربی را فراهم آورد.

وی درباره سهم ناشران بومی استان آذربایجان غربی از آثار این دوره نمایشگاه کتاب استان بیان کرد: تلاش ما این بوده است که در هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی، آثار ناشران بومی در کنار آثار ناشران ملی عرضه شود و ظرفیت نشر استان آذربایجان غربی در این رویداد فرهنگی دیده شود. در سال ۱۴۰۵ تاکنون ۴۹۲ عنوان کتاب در آذربایجان غربی منتشر شده است و بخشی از این ظرفیت تولیدی می‌تواند در هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان غربی به مخاطبان استان معرفی شود. البته درباره سهم دقیق کتاب‌های بومی از کل ۱۶ هزار و ۷۴۳ عنوان کتاب موجود در هجدهمین نمایشگاه کتاب آذربایجان، آمار تفکیکی در اختیار ما نیست و نمی‌توانیم درصدی را به‌عنوان سهم دقیق کتاب‌های بومی اعلام کنیم. آنچه برای ما اهمیت دارد، فراهم کردن فرصت حضور و معرفی آثار ناشران بومی استان آذربایجان غربی در کنار ناشران ملی است.