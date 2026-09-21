طرح زراعت چوب با کشت درختان اکالیپتوس در آبدانان، با هدف تولید چوب، ایجاد اشتغال و بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت‌های بخش کشاورزی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حسن پور»صاحب این طرح، با اشاره به سطح زیرکشت، تعداد درختان و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده گفت: اجرای این طرح از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و در زمینی به مساحت ۵ هکتار و با کشت ۸۰۰۰ درخت، تاکنون برای ۱۰ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

این طرح با توجه به نیاز مستمر به کاشت، آبیاری، مراقبت و نگهداری از درختان، زمینه اشتغال تعدادی از نیرو‌های بومی منطقه را فراهم کرده است.

کارگران این مجموعه نیز زراعت چوب با اشاره به فعالیت خود در بخش‌های مختلف از جمله کاشت، آبیاری و مراقبت از درختان، توسعه زراعت چوب را زمینه‌ای برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در منطقه عنوان کردند.

روح الله کرمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آبدانان نیز با اشاره به اینکه سطح زراعت چوب شهرستان هم‌اکنون ۸۰ هکتار است، گفت: توسعه این طرح‌ها علاوه بر ایجاد درآمد برای بهره‌برداران و اشتغال نیرو‌های بومی، می‌تواند بخشی از نیاز کشور به چوب را تأمین کند.

وی افزود: گسترش زراعت چوب و تأمین بخشی از نیاز صنایع به چوب از طریق این مزارع، می‌تواند به کاهش فشار بر جنگل‌های طبیعی و حفاظت از منابع طبیعی کمک کند.

زراعت چوب به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی، در صورت توسعه و مدیریت اصولی، می‌تواند همزمان زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و درآمد و گامی در جهت تأمین پایدار چوب و حفاظت از جنگل‌های طبیعی باشد.