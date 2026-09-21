سفیران و دیپلمات‌های خارجی در جریان حضور در ارومیه، از دریاچه ارومیه بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سفیران و دیپلمات‌های خارجی در جریان حضور در ارومیه، از دریاچه ارومیه بازدید کردند.

سفیران و دیپلمات‌های خارجی که برای حضور در برنامه‌های نهمین جشنواره بین‌المللی انگور وارد ارومیه شدند، در ادامه برنامه‌های خود و پس از بازدید از بازار تاریخی و مسجد جامع ارومیه، از دریاچه ارومیه بازدید کردند.

در این بازدید، حسین پناهی رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه و جمعی از مدیران شهرداری، سفیران و دیپلمات‌های خارجی را همراهی کردند.

این بازدید در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و گردشگری نهمین جشنواره بین‌المللی انگور ارومیه انجام شد و فرصتی برای معرفی بخشی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهر ارومیه به میهمانان خارجی این جشنواره فراهم کرد.