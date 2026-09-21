رئیس انجمن فولاد آلیاژی گفت: صنایع ایران به ویژه صنعت فولاد ایران نه تنها از هیچ رانت و امتیازی در حوزه حامل‌های انرژی استفاده نمی‌کند، بلکه بالاترین نرخ گاز و برق را در میان کشور‌های تولیدکننده نفت و گاز پرداخت می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی محمدی طی نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشور، با انتقاد از اظهارات اخیر محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره «انرژی ارزان»، با ارائه آمار مستند اعلام کرد که صنایع ایران، به ویژه صنعت فولاد، هم اکنون گران‌ترین نرخ گاز و برق را در میان کشور‌های صاحب ذخایر نفت و گاز منطقه پرداخت می‌کنند.

در نامه رئیس انجمن فولاد آلیاژی به رئیس جمهور آمده است: واقعیت میدانی بخش صنعت، به ویژه صنعت فولاد کشور، در تضاد و تناقض مطلق با این ادعا‌های غیرکارشناسی است. صنعت فولاد ایران نه تنها ازهیچ رانت و امتیازی در حوزه حامل‌های انرژی برخوردار نیست، بلکه امروز با پرداخت بالاترین بهای برق و گاز در میان تمامی کشور‌های صاحب ذخایر هیدروکربوری در منطقه، تحت سنگین‌ترین فشار‌های هزینه‌ای اداره می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که برخلاف تمام کشور‌های همسایه، از داشتن دسترسی مستمر و پایدار به همین انرژی گران‌قیمت نیز محروم است!

در بخش برق، طی ماه‌های گذشته در تابستان امسال شبکه سراسری تقریباً هیچ برقی با نرخ دولتی در اختیار مجتمع‌های فولادی کشور نگذاشته است. در تابستان طاقت‌فرسای امسال، وزارت نیرو با اعمال تبعیض‌آمیزترین رویه، تنها بین ۶ تا ۱۵ درصد دیماند قراردادی کارخانجات بزرگ فولاد را تأمین کرد که این حجم ناچیز، تقریباً با صفر برابری می‌کند و حتی تکافوی روشن نگاه داشتن کوره‌ها و حداقل الزامات حفظ حیات واحد‌های ذوب و فولادسازی را نمی‌دهد.

در این تنگنای تحمیلی، فولادسازان بزرگ کشور برای جلوگیری از توقف کامل خطوط و اخراج هزاران کارگر و تبعات امنیتی و اجتماعی فاجعه‌بار ناشی از آن، ناگزیر به خرید برق آزاد با نرخ‌های نجومی شدند.

در تابستان امسال، سقف نرخ برق آزاد در بورس انرژی تا رقم ۱۶،۷۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت اوج گرفت و میانگین قیمت برق آزاد در ماه‌های تیر و مرداد به ۱۰،۳۵۴ تومان بر کیلووات ساعت رسید. انعکاس رسمی و بی پرده این ارقام در سامانه کدال بورس برای شرکت‌های فولادی بورسی نظیرآهن و فولاد ارفع، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد هرمزگان و پارس فولاد سبزوار، مؤید آن است که بهای واقعی و مؤثر پرداختی آنها در مردادماه بین ۹،۱۲۶ تا ۱۰،۲۷۷ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت بوده است. برق دولتی در ماه‌های گرم سال جاری در عمل برای صنایع فولاد وجود خارجی نداشته و هزینه‌ای که پای زنجیره فولاد نوشته می‌شود، همین ارقام گزاف است.

تبدیل این اعداد بر اساس نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران (با میانگین ۱۵۱،۸۳۳ تومان در تیر و مرداد) اثبات می‌کند که نرخ مؤثر برق صنعت فولاد ایران بین ۶ تا ۶٫۸ سنت و در سقف معاملات بورس انرژی تا ۱۱ سنت به ازای هر کیلووات ساعت بوده است. مقایسه این اعداد با ارقام رقبا در سایر کشور‌های منطقه، توهم انرژی ارزان را رسوا می‌سازد؛ در حالی که نرخ برق صنعتی در کویت ۰٫۹۸ تا ۱٫۶۴ سنت، در قطر ۱٫۹ تا ۳٫۶ سنت، در عربستان سعودی ۳٫۲ تا ۴٫۸ سنت، در روسیه ۴ تا ۶٫۹ سنت و در امارات متحده عربی (ابوظبی) ۵٫۴ تا ۶٫۸ سنت بر کیلووات ساعت است، تولید کننده ایرانی باید برای برقی پر از قطعی و ناپایداری، بهایی بالاتر از تمامی رقبای منطقه‌ای خود پرداخت کند.

در حوزه گاز طبیعی، رویه دستگاه‌های اجرایی هزینه‌های به مراتب بیشتری به صنعت فولاد کشور تحمیل کرده است. وزارت نفت در مردادماه سال جاری نرخ پایه گاز مصرفی صنعت فولاد را که در فروردین ماه ۱۰،۷۷۴ تومان به ازای هر مترمکعب بود، با جهشی سرسام‌آور ۴۸ درصدی به ۱۵،۹۴۲ تومان رساند. علاوه بر این شوک قیمتی، تحمیل هزینه‌های سنگین توزیع، انتقال، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، افزایش ۳۵ درصدی دیگری را بر این مبلغ بار کرده و نرخ نهایی قبض گاز فولادسازان را به رقم بی‌سابقه ۲۱،۵۲۲ تومان به ازای هر مترمکعب می‌رساند.

با احتساب میانگین نرخ ارز در مرکز مبادله طی مردادماه (۱۵۴،۰۷۸ تومان)، نرخ نهایی گاز مصرفی صنایع فولادی کشور به ۱۴ سنت به ازای هر مترمکعب رسیده است. این نرخ نه تنها رکورددار کل منطقه است، بلکه فاصله‌ای فاحش با رقبای تولیدکننده نفت و گاز دارد؛ جایی که نرخ گاز صنعتی در عربستان سعودی ۷٫۴۳ سنت، در ابوظبی ۷٫۶۱ سنت، در روسیه ۸٫۵۸ تا ۱۰٫۶۵ سنت، و در کویت ۴٫۴۲ تا ۷٫۰۸ سنت و قطر ۴٫۴۲ تا ۶٫۱۹ سنت محاسبه می‌شود. به بیان شفاف‌تر، گاز مصرفی در صنعت پیشران فولاد ایران، حدود ۳ برابر قطر و کویت و نزدیک به دو برابر عربستان سعودی قیمت‌گذاری شده است.

اگر معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت واقعاً خواهان هم‌تراز کردن قیمت انرژی با ارزان‌ترین کشور‌های همسایه هستند، صنعت فولاد کشور با قاطعیت از این خواسته استقبال می‌کند و خواستار پیاده‌سازی فوری آن است؛ شجاعت به خرج دهید و نرخ گاز و برق صنعت فولاد را نیز به سطح ارزان‌ترین کشور همسایه تقلیل دهید. یعنی نرخ برق را هم‌تراز با کویت به محدوده ۱ سنت و بهای گاز را متناظر با قطر به ۴ تا ۵ سنت کاهش دهید و انرژی را به صورت ۳۶۵ روز سال و بدون خاموشی تأمین کنید، تا ببینید که چه رکوردی در ارزآوری، نوسازی فناورانه و رشد تولید ملی ثبت خواهد شد. نمی‌توان در اخذ هزینه‌ها، گران‌ترین و بی کیفیت‌ترین نحوه تأمین حامل‌های انرژی را به تولید کننده تحمیل کرد و مدعی حاتم بخشی و ارائه رانت به صنایع شد.