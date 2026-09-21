معاون قضایی دادگستری خوزستان با اشاره به وجود حدود ۱۳ هزار زندانی در خوزستان گفت: بیش از یک‌سوم مددجویان زندانی مربوط به مواد مخدر هستند و این جرم رتبه دوم را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سید جواد حسن‌زاده با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم در حوزه قوه قضاییه گذاشته شده است، اما همکاری ادارات مختلف نشان می‌دهد جلوگیری از این بزه از دست یک دستگاه برنمی‌آید.

وی افزود: به همین دلیل در سال ۹۴ قانون پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد و شورای عالی پیشگیری هم متشکل از ۲۳ عضو است. دستگاه قضا آخرین سنگر است و وقتی کسی مرتکب بزه شد، به آن رسیدگی می‌کند.

حسن‌زاده با اشاره به اجرای طرح «قاضی در مدرسه» در پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: در این طرح، همکاران قضایی آموزش‌ها را ارائه می‌دهند و باید آثار اجرای آن مطرح شود. همچنین عواقب مصرف مواد مخدر برای مصرف‌کنندگان، حمل‌کنندگان، فروشندگان و... توضیح داده شود.

معاون قضایی دادگستری خوزستان درباره وضعیت زندانیان استان گفت: حدود ۱۳ هزار زندانی در خوزستان وجود دارد و بیش از یک‌سوم مددجویان زندانی مربوط به مواد مخدر هستند و این جرم رتبه دوم را دارد. رتبه اول زندانیان مربوط سرقت است که بخشی از آن به مواد مخدر برمی‌گردد.

وی تصریح کرد: بیشتر کسانی که درخواست عفو می‌کنند، همین افراد در حوزه مواد مخدر هستند که جرم عمومی مرتکب شده‌اند.