دیانا رحیمی، سانداکار جوان کشورمان در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، نتیجه را مقابل حریف چینی واگذار کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین روز رقابت‌های ووشو بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در سالن ورزش‌های رزمی شهر آیچی برگزار شد.

دیانا رحیمی، سانداکار وزن منهای ۶۰ کیلوگرم کشورمان در مرحله یک هشتم به مصاف ژانگ چینی رفت و در دو راند مبارزه مقابل حریف شکست خورد و از دور رقابت‌ها حذف شد.

در این وزن ۱۵ سانداکار از کشور‌های چین، ایران، نپال، ترکمنستان، ویتنام، قزاقستان، بنگلادش، هند، ماکائو، کره جنوبی، ازبکستان، مغولستان، اندونزی، قرقیزستان و چین تایپه حضور دارند.