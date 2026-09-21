فیروزکوه؛ شهرستان پیشرو در اجرای طرح مسکن جوانی جمعیت
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از پیشرفت ۲۵ درصدی عملیات آمادهسازی سایت ۱۴۷ هکتاری شهرک آلیاسین در فیروزکوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
رضا خالقی در نشست شورای مسکن فیروزکوه گفت : سایت ۱۴۷ هکتاری دشت ناصر یکی از طرح های کلیدی در حوزه مسکن استان تهران است که با تمرکز بر اجرای طرح جوانی جمعیت، این شهرستان را در زمره مناطق پیشرو در سطح استان قرار داده است.
وی با عنوان اینکه عملیات آمادهسازی اراضی با قدرت در حال انجام است، افزود: تاکنون ۲۵ درصد از حجم عملیات خاکبرداری پروژه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محقق شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: تا این لحظه، پرونده ۵۷۰ نفر از متقاضیان تشکیل و قطعات زمین به آنها تخصیص یافته است که فرآیند تحویل زمین و آمادهسازی زیرساختها با سرعت در حال پیگیری است.
خالقی در پایان با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل زیرساختهای عمرانی تصریح کرد: با توجه به برنامهریزیهای انجام شده و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بهرهبرداری از فاز نخست این شهرک برای دیماه سال جاری هدفگذاری شده است و امیدواریم با این اقدام، گام موثری در راستای تأمین مسکن متقاضیان و تحقق وعدههای دولت برداشته شود.