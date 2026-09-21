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دبیر سفیران کریمه حضرت معصومه (س) گفت: چهارمین دوره سفر کاروان خادمان آستان حضرت معصومه (س) همزمان با دهه کرامت و در آستانه سالروز وفات کریمه اهل بیت در خوزستان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام عبدالله زارع بیان کرد: خادمان این آستان مقدس با حضور در نقاط مختلف استان، مجموعهای از برنامههای فرهنگی و معنوی را با هدف ترویج فرهنگ اهلبیت (ع)، ارتباط نزدیکتر با مردم و انتقال پیام محبت و ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) اجرا خواهند کرد.
وی افزود: خادمان حرم حضرت معصومه (س) با همراه داشتن پرچم متبرک آستان مقدس کریمه اهلبیت (ع) در شهرهای مختلف خوزستان حضور پیدا کرده و مردم متدین و ولایتمدار این استان میزبان برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و مردمی خواهند بود.
حجتالاسلام زارع دیدار با خانوادههای معظم شهدا را یکی از برنامههای محوری این سفر برشمرد و گفت: این دیدارها با هدف ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و تجلیل از صبر و ایثار خانوادههای آنان انجام میشود، خادمان در این دیدارها با حضور در منازل خانوادههای شهدا، پرچم متبرک حرم حضرت معصومه (س) را به عنوان نمادی از پیوند معنوی مردم با اهلبیت (ع) به همراه خواهند داشت.
دبیر سفیران کریمه حضرت معصومه (س) استان خوزستان، حضور در مساجد، حسینیهها، محافل مذهبی و فرهنگی، دیدار با علما و مسئولان، شرکت در برنامههای مردمی و حضور در یادمانها و گلزارهای شهدا را از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این دوره از سفر عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: تجربه میزبانی خوزستان از خادمان حرم مطهر در سالهای گذشته نشان میدهد که دهه کرامت فرصت بسیار ارزشمندی برای حضور خادمان در میان مردم و بهرهمندی از فضای معنوی است، تلاش بر این است تا با اجرای این برنامهها، جلوههایی از فرهنگ اهلبیت (ع) را در نقاط مختلف استان خوزستان به نمایش بگذاریم.