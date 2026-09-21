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استاندار تهران در بازدید از ساختمان شیشه ای صداوسیما که در دو جنگ اخیر دچار آسیب شده با تشکر و قدردانی از عوامل این سازمان گفت: برای لحظه ای اطلاع رسانی صداوسیما قطع نشد.
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما، محمد صادق معتمدیان افزود:کینه توزی دشمن باعث نشد صدای حقیقت خاموش شود؛ بلکه در این ایام بینندگان برنامههای صداوسیما هم افزایش داشته است.
وی گفت: به شخصه چندین بار در برنامههای زنده حضور داشتم و شاهد فعالیت تلاشگران این رسانه بودم.
در این بازدید ،رئیس مرکز طرح ،برنامه و بودجه سازمان صداوسیما با معرفی نمایشگاه «روایت تحول» که هماکنون در مرکز همایشهای سازمان صداوسیما برپاست، گفت: در این نمایشگاه دستاوردهای حاصل، عملکرد انجامشده، پیشنهادهای اصلاحی و مسیر پیشِرو برای تحقق چشمانداز ۱۴۱۰ ارائه خواهد شد.
شاهید مظفری، در خصوص برنامه ایران جان که تاکنون ۱۰ استان انجام شده که به معرفی کامل ظرفیت های استانی میپردارد توضیحاتی داد.
استاندار تهران در یک بازدید یکساعته از بخش های مختلف نمایشگاه افق تحول بازدید کرد و شاهد نمایش بخش هایی از پشت صحنه دو سریال تاریخی سلمان فارسی و حضرت موسی بود .