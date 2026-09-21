مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از ثبت ۵ اثر منقول موزه‌ای و ۴ اثر فرهنگی ناملموس در فهرست آثار ملی خبرداد.

ثبت ملی ۵ اثر منقول موزه‌ای و ۴ اثر فرهنگی ناملموس آذربایجان‌غربی

ثبت ملی ۵ اثر منقول موزه‌ای و ۴ اثر فرهنگی ناملموس آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری در این زمینه اظهار کرد: در اجرای کنوانسیون‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ یونسکو مبنی بر ضرورت توجه به تنوع فرهنگی اقوام و حفاظت از عناصر میراث ناملموس، در نشست شورای ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی، ۴ اثر شاخص استان مورد ارزیابی هیئت داوران قرار گرفت و به ثبت ملی رسید، این آثار شامل «مهارت تهیه و پخت نان کته‌چوره‌یی حسنلو»، «مهارت بافت سنتی یوموشاق سؤپورگه»، «مهارت تهیه و پخت باسلوق ارومیه» و «شیوه بازی سنتی توپ‌سو» هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با تبیین اهمیت گنجینه‌های بومی افزود: توجه به دانش‌های سنتی و میراث شفاهی یکی از ارکان اصلی فرهنگ پویای اقوام است که سینه به سینه منتقل شده و نقشی بی‌بدیل در پیوند نسلی ایفا می‌کند، احیای این عناصر ارزشمند علاوه‌بر حفظ هویت تاریخی استان، بستری پایدار برای توسعه گردشگری، رونق اشتغال محلی و توانمندسازی جوامع بومی فراهم می‌سازد.

صفری تصریح کرد: حفاظت و پاسداری از عناصر ثبت‌شده در فهرست میراث ناملموس امری فرابخشی است و موفقیت در آن مستلزم همراهی همه‌جانبه است، بر همین اساس، انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و سازمان‌های مردم‌نهاد، برنامه‌های حمایتی، ترویجی و آموزشی متناسبی را برای پاسداری از این میراث ماندگار در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی افزود: ۵ اثر منقول هم از موزه‌های ارومیه خوی و نقده به ثبت ملی رسیده است که آثار ثبت شده شامل «سه پایه برنزی» و «شیر برنزی دهن‌باز» متعلق به موزه نقده، «کماجدان مسی» متعلق به موزه خوی، «کوزه با خط دور گردن» از موزه نقده و همچنین یک «قالی دستباف ابریشمی» از موزه مردم‌شناسی ارومیه هستند.