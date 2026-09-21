عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با اشاره به وقوع پدیده اقلیمی ال‌نینو و احتمال بارش‌های زودهنگام و شدید پاییزی، بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و آماده‌باش کامل بهره‌برداران و دامداران برای مقابله با خطرات سیلاب و جلوگیری از خسارت به سرمایه‌های دامی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افروز شریفی با تشریح ابعاد پدیده اقلیمی ال‌نینو اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، با آغاز زودهنگام بارش‌های پاییزی و افزایش شدت نزولات جوی به‌ویژه در مناطق غربی و جنوب‌غربی کشور، احتمال جاری شدن روان‌آب‌ها و وقوع سیلاب‌های مخرب بسیار بالا است که نیازمند هوشیاری و مدیریت بحران در بخش کشاورزی و دامپروری است.

وی با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه پیش از وقوع بحران افزود: اطلاع‌رسانی و هشدار به‌موقع به بهره‌برداران، شناسایی و جلوگیری از استقرار گله‌ها در مسیر مسیل‌ها و مناطق سیل‌خیز، انتقال سریع دام‌ها به مکان‌های امن و مرتفع، ایمن‌سازی جایگاه‌های نگهداری و ذخیره‌سازی مطمئن آب و علوفه از مهم‌ترین اقداماتی است که خسارات ناشی از بارش‌های سنگین را به حداقل می‌رساند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خوزستان با بیان اینکه سیلاب تهدیدی جدی علیه سلامت دام و زنجیره تولید است تصریح کرد: پیامد‌های پس از آب‌گرفتگی نظیر رطوبت بالا، آلودگی منابع آب آشامیدنی و خوراک، شرایط را برای شیوع عوامل بیماری‌زا و افزایش تلفات دامی مهیا می‌کند از این رو تامین آب و تغذیه بهداشتی، خشک نگه‌داشتن بستر نگهداری و استقرار تیم‌های واکنش سریع دامپزشکی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

شریفی به پروتکل‌های بهداشتی پس از فروکش کردن سیلاب اشاره کرد و گفت: بازگرداندن احشام به اماکن دامی تنها پس از بررسی کامل ایمنی سازه‌ها مجاز است همچنین پاک‌سازی، لجن‌زدایی، ضدعفونی دقیق تأسیسات، معدوم‌سازی اصولی و بهداشتی لاشه‌ها، حذف خوراک‌های فاسد و پایش مستمر سلامت گله، اقداماتی حیاتی برای احیای سریع واحد‌ها و جلوگیری از بحران‌های ثانویه زیستی و اقتصادی خواهد بود.