استاندار فارس در آیین تجلیل از جواد نامجو، دانش‌آموز نخبه شیرازی و دارنده سه مدال المپیاد جهانی علوم زمین، این موفقیت بزرگ را نماد استعداد فرزندان این خطه و تجلی عدالت آموزشی برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، حسینعلی امیری در این آیین با تقدیر از همت بلند و تلاش‌های شبانه‌روزی این دانش‌آموز افتخارآفرین، این دستاورد ارزشمند را در وهله نخست مایه افتخار خانواده و سپس موجب مباهات عموم مردم استان فارس دانست و از زحمات اولیاء، مدیر مدرسه و مسئولان آموزش و پرورش استان و اداره استعداد‌های درخشان قدردانی کرد.

وی مسیر دانایی را ماندگارترین بخش حیات انسان توصیف کرد و خطاب به این نخبه جوان گفت: پیمودن چنین مسیر پرزحمتی، شما را به مصداق عینی این کلام آسمانی بدل ساخته است و سختی‌های این راه، در آینده به شیرین‌ترین خاطرات عمرتان تبدیل خواهد شد؛ چرا که اقتضای عدل و رحمانیت پروردگار این است که هر انسان در مسیر رسیدن به قله‌های معرفت گام بردارد، خداوند نیز اسباب دستیابی به مدارج عالی را برای او هموار می‌سازد.

امیری در ادامه با تأکید بر جایگاه بنیادین علوم پایه در پیشرفت همه‌جانبه کشور، این حوزه را بستر اصلی تحول علمی خواند و افزود: بدون احاطه بر علم شیمی، پرورش پزشک حاذق و داروساز ماهر ناممکن است و ناآشنایی با فیزیک، بهره‌گیری از دستاورد‌های نوین تشخیصی نظیر فناوری‌های پیشرفته پزشکی را با مانع روبه‌رو می‌سازد؛ از این رو برای کشف ناشناخته‌ها باید همواره در نظم پیچیده طبیعت به جست‌و‌جو نشست.

استاندار فارس کسب مدال جهانی المپیاد علوم زمین توسط این دانش‌آموز شیرازی را نشانگر ظرفیت بالای علمی استان و ضرورت توجه مستمر به شکوفایی استعداد‌های درخشان در سراسر مناطق فارس دانست.