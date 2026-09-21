مهدی کریمی زارچی، مدیرکل صدا و سیمای استان البرز به همراه جمعی از مدیران، با حضور در منزل شهید والامقام «مجتبی امینی» از شهدای سرافراز جنگ ۱۲ روزه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، از ایثار و صبوری خانواده معظم ایشان تجلیل کرد.

بدرقه فرزند شهید به کلاس اول با همراهی مدیرکل صدا و سیمای البرز

بدرقه فرزند شهید به کلاس اول با همراهی مدیرکل صدا و سیمای البرز

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز در این دیدار صمیمی که در آستانه بازگشایی مدارس برگزار شد، مدیرکل صدا و سیمای البرز در اقدامی پدرانه یادگار خردسال این شهید والامقام را برای ورود به کلاس اول دبستان بدرقه کردند.

کریمی زارچی در این دیدار با تأکید بر اینکه عزت و اقتدار امروز کشور مرهون جان‌فشانی شهیدان است، خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و زنده نگه‌داشتن آرمان‌های آنان را وظیفه همگانی و اولویت رسانه ملی دانست.