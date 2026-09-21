به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با نزدیک شدن به پاییز و سال آبی جدید، بحث ها راجع به بارش‌های شش‌ماهه دوم سال روز به روز بیشتر می‌شود.

اکنون که سازمان هواشناسی جهانی از وقوع پدیده ال نینو در ماه های آینده خبر داده است این صحبت ها در مقایسه با سال‌های قبل بیشتر هم شده است.

پدیده ال نینو به دنبال گرم شدن سطح آب منطقه استوایی اقیانوس آرام اتفاق می افتد، این پدیده در برخی زمان‌ها به صورت باران و در برخی مواقع به صورت خشکسالی بروز پیدا می‌کند.

سازمان هواشناسی ایران نیز اعلام کرده است با وقوع ال نینو پاییز امسال بارش ها افزایش می یابد.

اما شرایط منابع آب چگونه خواهد بود؟

حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو این سوال را این گونه پاسخ داد: ال نینو برای ایران نه فرصت تام و نه تهدید تام است و وزارت نیرو و همه ارکان دولت باید برای بدترین پیش بینی ها یعنی حتی سیلاب هم آماده باشند.

وی افزود: مجموعه وزارت نیرو با هماهنگی دیگر دستگاه های کشور باید بر اساس تجربه سیلاب های گذشته برای بازگشایی مسیل ها و رودخانه ها برنامه ریزی و اقدام کنند.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه بخش زیادی از بارش ها در منطقه زاگرس و حوزه های آبریز کارون و کرخه اتفاق می افتد، گفت: در حال حاضر ذخایر سدهای کشور در کمترین مقدار است و برنامه ریزی های لازم انجام شده تا سدها بیشترین میزان آبگیری از سیلاب ها را داشته باشند و بتوانیم علاوه بر تامین آب بخش های مختلف، برای تامین انرژی هم از ذخایر پشت سدها کمک بگیریم.

جانباز با تاکید بر اینکه از آب ذخیره شده پشت سدها می‌توان برای تامین انرژی در فصل سرد نیز کمک گرفت، گفت: پیش بینی می‌شود مناطق جنوب، جنوب غرب و بخش هایی از شمال غرب کشور متاثر از جبهه های هوایی شوند و بیشتر در این نواحی؛ شاهد افزایش بارش‌ها باشیم.

وی تشریح کرد: با فرض وقوع بدترین حالت یعنی سیلاب، تمام نقاط تقاطعی و مسیل ها لایروبی شده و سعی می کنیم بیشترین آمادگی را داشته باشیم.

معاون وزیر نیرو در ادامه گفت: طبق پیش بینی هایی که پاییز پر بارش را نوید می دهد، زمستان کم بارشی را خواهیم داشت، یعنی فقط سه ماه از سال آبی با پربارشی مواجه هستیم که البته امیدواریم الگوها تغییر کند.

وی افزود: افزایش دما یکی دیگر از نتایج پدیده ال نینو است که زمستان علاوه بر کم باران بودن، گرم نیز خواهد بود در نهایت بارش‌های پیش رو تنش آبی کشور را رفع نخواهد کرد.

حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در پایان تاکید کرد: تمامی دستگاه ها با همکاری هم باید برای مدیریت پدیده ال نینو همکاری های لازم را داشته باشند و همه اقدامات لازم برای کاهش مخاطرات این پدیده انجام شود.