چهل و سومین نشست تخصصی بررسی مسائل اقتصادی با حضور استاندار خراسان رضوی، و مدیران اجرایی استان در پارک علم و فناوری استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، چهل و سومین نشست تخصصی بررسی مسائل اقتصادی با حضور استاندار خراسان رضوی و مدیران اجرایی استان در پارک علم و فناوری استان برگزار شد.

استاندار خراسان رضوی در این نشست که با هدف تبیین راهکار‌های مقابله با چالش‌ های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌ های تولید برگزار شد، بر تغییر رویکرد از «تولید صرف» به «تولید هوشمندانه همراه با مدیریت مصرف بهینه» تأکید کرد.

چهل و سومین نشست تخصصی بررسی مسائل اقتصادی در قالب برنامه «یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی»، روز یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ با حضور غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، و مدیران اجرایی استان و مدیران شرکت‌های اقتصادی دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان برگزار شد.