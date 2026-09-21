به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رقابت‌های لیگ رولر اسکی کشور در دو بخش بانوان و آقایان و در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مدت دو روز به میزبانی استان قزوین برگزار شد.

رییس هیئت اسکی استان اصفهان گفت: در این رقابت‌ها ۲۴ تیم از سراسر کشور در ماده ۵۰۰۰ متر استقامت به رقابت پرداختند.

محمود یسلیانی در ادامه افزود: در بخش پسران و در رده سنی نوجوانان ماهان باتوانی، در رده سنی نونهالان سینا احمدی و در رده سنی خردسالان مهیار باتوانی از استان اصفهان عنوان نایب قهرمانی را کسب را کسب کردند.

وی گفت: در بخش دختران و در رده سنی نوجوانان هم مریم لاچیانی از استان اصفهان توانست بر سکوی قهرمانی بایستد.

یسلیانی گفت: در رده سنی جوانان سما احمدی و رده سنی خردسالان نیلا یسلیانی هم از استان اصفهان به مقام دومی این دوره از مسابقات دست یافتند.

رئیس هیئت اسکی استان اصفهان افزود: این مسابقات دارای تاییدیه فدراسیون جهانی اسکی (FIS) است و علاوه بر جنبه رقابتی، با هدف حمایت از ثبت و معرفی جهانی اثر تاریخی و گردشگری قلعه الموت برگزار شد.

در مجموع نتایج تیمی این رقابت‌ها و پس از برگزاری دو مرحله لیگ رولر اسکی کشور تیم هیئت اسکی و ورزش‌های زمستانی استان اصفهان در رده زیر ۱۶ سال آقایان قهرمان و در بخش بانوان زیر ۱۶ سال هم عنوان نایب قهرمانی را کسب کردند.