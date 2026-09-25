اجرای ۵۰ برنامهمحوری هفته دفاع مقدس در لنده
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنده با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از اجرای بیش از ۵۰ برنامه با شعار محوری «لبیک یا خامنهای» در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد، سرهنگ پاسدار روحالله ویسی فرمانده سپاه ناحیه لنده در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان لنده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال را «لبیک یا خامنهای» اعلام کرد و از اجرای ۵۰ برنامهمحوری در سطح شهرستان لنده خبر داد.
فرمانده سپاه ناحیه لنده گفت: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی برای بازخوانی فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت و انتقال آن به نسل جوان است.
وی افزود: در هفته دفاع مقدس امسال، ۵۰ برنامهمحوری با مشارکت ادارات، پایگاههای مقاومت، گروههای جهادی و اقشار مختلف مردمی در سطح شهرستان اجرا میشود که این برنامهها باهدف تبیین ارزشهای دفاع مقدس، تجلیل از رزمندگان و ایثارگران، خدمترسانی به مردم و تقویت روحیه جهادی برنامهریزی شده است.
وی به مهمترین برنامههای هفته دفاع مقدس در لنده اشاره کردو گفت:اجرای رژه موتوری و خودرویی، سپس عطرافشانی و دیدار با دو خانواده شهید، مراسم گرامیداشت امام شهید با محوریت خیابان، میز خدمت ادارات، برگزاری اردوهای جهادی در یکی از روستاهای محروم، مراسم گرامیداشت و تجلیل از رزمندگان و ایثارگران، پیادهروی خانوادگی، حضور سازمانیافته در مصلی امام و نمازجمعه برگزار خواهند شد.
ویسی در این نشست خبری، با قدردانی از نقش اصحاب رسانه، افزود: رسانهها بهعنوان راویان جبهه فرهنگی، نقش بیبدیلی در انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان و زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا دارند.