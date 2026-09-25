به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد، سرهنگ پاسدار روح‌الله ویسی فرمانده سپاه ناحیه لنده در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان لنده، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال را «لبیک یا خامنه‌ای» اعلام کرد و از اجرای ۵۰ برنامه‌محوری در سطح شهرستان لنده خبر داد.

فرمانده سپاه ناحیه لنده گفت: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی برای بازخوانی فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت و انتقال آن به نسل جوان است.

وی افزود: در هفته دفاع مقدس امسال، ۵۰ برنامه‌محوری با مشارکت ادارات، پایگاه‌های مقاومت، گروه‌های جهادی و اقشار مختلف مردمی در سطح شهرستان اجرا می‌شود که این برنامه‌ها باهدف تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، تجلیل از رزمندگان و ایثارگران، خدمت‌رسانی به مردم و تقویت روحیه جهادی برنامه‌ریزی شده است.

وی به مهم‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس در لنده اشاره کردو گفت:اجرای رژه موتوری و خودرویی، سپس عطرافشانی و دیدار با دو خانواده شهید، مراسم گرامیداشت امام شهید با محوریت خیابان، میز خدمت ادارات، برگزاری اردوهای جهادی در یکی از روستاهای محروم، مراسم گرامیداشت و تجلیل از رزمندگان و ایثارگران، پیاده‌روی خانوادگی، حضور سازمان‌یافته در مصلی امام و نمازجمعه برگزار خواهند شد.