میدان داران اراکی در همدلی با خانواده‌های دانش آموز و دانشجوی شهید، خواستار حضور فعال دانش‌آموزان و دانشجویان در عرصه‌های مختلف شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ میدان داری مردم در آستانه ماه مهر، رنگ و بوی همدلی با خانواده‌های دانش آموز و دانشجوی شهید به خود گرفته است.

شرکت‌کنندگان در این تجمعات با اشاره به هجمه‌های فرهنگی علیه نسل جوان، خواستار تقویت هویت ملی، امید، علم‌آموزی و حضور فعال دانش‌آموزان و دانشجویان در عرصه‌های گوناگون علمی و اجتماعی برای مقابله با تهدیدات دشمنان این مرز و بوم شدند.

در جنگ تحمیلی سوم ۴۵۹ دانش آموز و دانشجو به شهادت رسیدند.