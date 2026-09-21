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میدان داران اراکی در همدلی با خانوادههای دانش آموز و دانشجوی شهید، خواستار حضور فعال دانشآموزان و دانشجویان در عرصههای مختلف شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ میدان داری مردم در آستانه ماه مهر، رنگ و بوی همدلی با خانوادههای دانش آموز و دانشجوی شهید به خود گرفته است.
شرکتکنندگان در این تجمعات با اشاره به هجمههای فرهنگی علیه نسل جوان، خواستار تقویت هویت ملی، امید، علمآموزی و حضور فعال دانشآموزان و دانشجویان در عرصههای گوناگون علمی و اجتماعی برای مقابله با تهدیدات دشمنان این مرز و بوم شدند.
در جنگ تحمیلی سوم ۴۵۹ دانش آموز و دانشجو به شهادت رسیدند.