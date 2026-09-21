مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با قدردانی از همراهی و همدلی مردم در مدیریت مصرف برق گفت: عبور موفق از اوج مصرف در تابستان ۱۴۰۵، علاوه بر حفظ پایداری شبکه در شرایط دشوار، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای صنعت برق ایجاد کرد که باید از آن صیانت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اسدی با اشاره به عبور از دوره اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ اظهار کرد: امسال صنعت برق در شرایطی متفاوت و با محدودیت‌های تولید و خسارت‌های ناشی از جنگ متجاوزانه دشمن، مسئولیت سنگینی برای تامین برق پایدار بر عهده داشت، اما با اقدامات فنی و اجرایی انجام‌شده و به‌ویژه همراهی مردم، این دوره با موفقیت پشت سر گذاشته شد.

وی افزود: آنچه امسال این موفقیت را برای صنعت برق ارزشمندتر کرد، شکل‌گیری همدلی گسترده میان مردم و صنعت برق بود؛ سرمایه‌ای که می‌تواند در کنار توان فنی و زیرساختی، پشتوانه‌ای برای عبور از چالش‌های آینده باشد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با قدردانی از مردم برای مشارکت در پویش «قرار همدلی» تصریح کرد: از همه مردم که با مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف، صنعت برق را در تامین برق پایدار همراهی کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی بیان کرد: این همراهی نشان داد که با مشارکت مردم می‌توان دوره‌های دشوار مصرف را نیز با موفقیت پشت سر گذاشت.

اسدی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های هر سازمان و مجموعه خدمت‌رسان است، گفت: صنعت برق به سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در جریان اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ افتخار می‌کند و حفظ و تقویت آن را یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های خود می‌داند.

وی تاکید کرد: اقدامات انجام‌شده برای بهینه‌سازی شبکه، افزایش ظرفیت و ارتقای آمادگی آن، در کنار همکاری مردم، زمینه عبور موفق از اوج بار تابستان را فراهم کرد و تکرار این موفقیت در گرو تداوم ارتباط و همدلی میان مردم و صنعت برق است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان همچنین با تاکید بر استمرار این رویکرد گفت: قرار همدلی با مردم یک مسیر ادامه‌دار است و صنعت برق تلاش می‌کند این ارتباط و اعتماد متقابل را در دوره‌های مختلف مصرف حفظ کند و در ادامه نیز با مدیریت مصرف گاز و برق و همراهی مردم، می‌توان زمستانی پایدار و گرم را برای هم‌وطنان رقم زد.

وی یادآور شد: این همدلی برای صنعت برق ارزشمند است و ما نیز همه تلاش خود را برای پاسداری از سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته و تبدیل آن به یک همراهی پایدار به‌کار خواهیم گرفت.

تنظیم دمای کولر‌های گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و مدیریت مصرف در ساعات اوج بار در قالب اجرای پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی از جمله اقداماتی بود که در فصل تابستان تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف برق و کمک به پایداری شبکه در سراسر کشور و بخصوص در استان خوزستان داشت.