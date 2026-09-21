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رئیس اداره دامپزشکی رامشیر در استان خوزستان گفت: در کارگروه ویژه ساماندهی عرضه فرآوردههای خام دامی ، مهلت ۳۰ روزه برای بهسازی بازارچه ماهیفروشان و برخورد قانونی با عرضهکنندگان غیرمجاز این شهرستان تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میلاد عامری با اشاره به ضرورت نظارت بر ایمنی زنجیره غذایی اظهار داشت: کارگروه تخصصی با حضور فرماندار و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل شد تا راهکارهای عملیاتی برای برخورد با عرضهکنندگان غیرمجاز فرآورده های خام دامی و شیلاتی تدوین و اجرایی شود.
وی در تشریح مصوبات کلیدی این جلسه گفت: شهرداری رامشیر موظف است ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به رفع نواقص عمرانی و تأسیساتی از جمله آب و برق و حل مسائل حقوقی بازارچه ماهیفروشان اقدام نموده و غرفهها را به متصدیان واجد شرایط واگذار کند.
عامری بیان کرد: پس از پایان این مهلت، با تشکیل نشست تخصصی زیرگروه شورای سلامت و همکاری دادستانی، فرمانداری و شبکه بهداشت، فرآیند انتقال دستفروشان و برخورد قانونی با آنها عملیاتی میشود و پس از این تاریخ، هرگونه عرضه ماهی در خارج از مکانهای مجاز و استاندارد، ممنوع خواهد بود.
رئیس اداره دامپزشکی رامشیر همچنین از برنامهریزی برای اطلاعرسانی عمومی خبر داد و گفت: مقرر شده است شهرداری و اداره دامپزشکی با نصب بنرهای آموزشی و فعالیت در فضای مجازی، شهروندان را نسبت به مخاطرات بهداشتی خرید از مراکز غیرمجاز آگاه کرده و زمانبندی انتقال به بازارچه را اطلاعرسانی کنند.
عامری در پایان با هشدار جدی نسبت به مخاطرات خرید فرآوردههای پروتئینی از مراکز فاقد مجوز بهداشتی، تأکید کرد: اداره دامپزشکی با متخلفانی که سلامت عمومی جامعه را به مخاطره میاندازند، بدون اغماض برخورد کرده و پرونده آنان را برای رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد داد.