به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «جواد نیک قلب» دبیر فدراسیون ورزش کبدی در ایلام، با اشاره به آغاز راه‌اندازی این رشته ورزشی در سال ۷۵ در کشور گفت: کسی فکر نمی‌کرد با این امکانات محدود، کبدی به‌عنوان یک رشته مدال‌آور جایگاه قابل توجهی را از آن خود کند.

وی با اشاره به وجود پایگاه‌های ورزش کبدی در نقاط مختلف کشور به‌ویژه مناطق مرزی افزود: فدراسیون کبدی در تلاش است از همه افرادی که در این رشته ورزشی فعالیت دارند، در حد توان حمایت کند.

نیک قلب ادامه داد: کبدی ایران حضور خود را به‌عنوان یک تیم مدعی در بازی‌های آسیایی تثبیت کرده است.

وی به اهمیت استعدادیابی در این رشته ورزشی اشاره کرد و گفت: اگر در این زمینه درست عمل کنیم، نتیجه و ثمره موفقیت‌آمیزی نصیبمان می‌شود.

غلامرضا رئوفی، رئیس هیئت کبدی استان ایلام، نیز با تأکید بر لزوم حفظ وحدت، انسجام و همدلی در هیئت ورزشی کبدی استان گفت: ورزش کبدی در استان ایلام نیازمند حمایت ویژه برای توسعه کمی و کیفی است.

رئوفی افزود: با حمایت آموزش و پرورش، در راستای استعدادیابی در مدارس استان تلاش خواهیم کرد.