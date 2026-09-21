رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ­امروز کانون‌های محله‌محور در هزار و ۷۰۶ مرکز مثبت زندگی، ۵۳۰ مسجد، ۲۳۲ مدرسه و ۱۹۰ مرکز سازمان بهزیستی همچنین در فرهنگسراها، بسیج، نهضت سوادآموزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، پارک‌ها، مراکز بهداشت و دیگر ظرفیت‌های محلی سامان گرفته‌اند و فعالیت خود را در قالب برنامه‌های ۱۴گانه سلام محله­ آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدجواد حسینی در نشست شورای اداری استان فارس که امروز در سازمان بهزیستی برگزار شد، با اشاره به اینکه دولت‌ها در گذر زمان با بروکراسی متمرکز و دیوان‌سالاری‌های عریض و طویل به ساختار‌های اداری سنگین و پرهزینه تبدیل شده‌اند، گفت: نخستین آسیب، تفکیک نهادی و مرکزمحوری است به این معنا که نیازمندان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و آسیب‌دیدگان اجتماعی در دیواره‌های نفوذناپذیر آسایشگاه‌ها و مراکز اقامتی از متن جامعه جدا شده‌اند، این ایزوله‌سازی و جداسازی افرادی که جامعه هدف سازمان بهزیستی هستند یکی از آسیب‌های جدی در مسیر توانمندسازی آنهاست.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در خصوص طرح سلام محله گفت: در این طرح تلاش شده است از تصلب‌گرایی، تمرکزگرایی سخت و ساختارگرایی نهادمند و پرهزینه عبور کنیم و به سمت فعالیت‌های اجتماعی‌محور و محله‌گرا حرکت کنیم. هدف این پارادایم، استقرار سلامت اجتماعی محله‌محور است و سلام محله محله را صرفاً یک مرزبندی اداری و کالبدی بی‌روح نیست بلکه یک زیست‌بوم زنده، دارای شعور جمعی و تولیدکننده سرمایه اجتماعی است.

وی یکی از ابتکارات مهم طرح سلام محله را پایان دادن به پراکندگی و عملکرد جزیره‌ای طرح‌های حمایتی گذشته دانست و افزود:از طرح‌های مشارکت اجتماعی نوجوانان و برنامه‌های تاب‌آوری و ارتقای عاملیت دختران، پسران و بانوان برای حل مسائل محله گرفته تا توانبخشی مبتنی بر جامعه که زیست برابر و دسترس‌پذیری افراد دارای معلولیت را در بستر کوچه و خیابان محقق می‌کند، همه در این منظومه قرار می‌گیرند. سازوکار‌های حمایت روانی و اجتماعی، گروه‌های خردمالی، مانا، خاتم، پازک، طرح محب و سایر برنامه‌های اجتماع‌محور که از گذشته در سازمان بهزیستی مورد توجه بوده‌اند نیز قرار است در گام نخست در قالب سلام محله ساماندهی شوند.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در نخستین گام اجرای طرح گفت: امروز ۶۲۸ هزار و ۶۹ نفر از افراد جامعه در گام‌های اولیه طرح سلام محله از خدماتی همچون توانبخشی مبتنی بر جامعه، آموزش خانواده، آموزش پیش از ازدواج، آموزش زندگی، آموزش سالمندان، آموزش مهارت خانواده و خدمات تسهیلگران شغلی بهره‌مند هستند. خروجی طرح به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که فقط در استان فارس نزدیک به ۹۰ هزار نفر از طرح‌های ۱۴گانه بهره می‌برند که به معنای خروج از دیوار‌های تسلط و تمرکز سازمانی و حرکت به سمت رویکرد محله‌محور و اجتماع‌محور است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: این طرح‌ها باید با قدرت و قوت در مناطق مختلف پیگیری شوند. مراکز مهر و گفت‌و‌گو و پاتوق‌های سالمندان نیز مکان‌هایی هستند که می‌توانند کیفیت زندگی سالمندان را بیش از صرفاً مسائل معیشتی و فعالیت‌های درمانی و پزشکی تحت تأثیر قرار دهند.

حسینی با اشاره به ایجاد پویش سلام محله توسط سازمان بهزیستی گفت: در این پویش، ۳۷۰ هزار نفر در ۱۱ محور برای مشارکت در طرح‌ها اعلام آمادگی کردند. استان فارس نیز با ۲۷ هزار و ۱۴۹ نفر پس از استان‌های مازندران و گیلان در رتبه سوم تعداد داوطلبانی قرار دارد که آمادگی خود را برای مشارکت در طرح‌های محله‌محور اعلام کرده‌اند.

­وی افزود: امروز کانون‌های محله‌محور در هزار و ۷۰۶ مرکز مثبت زندگی، ۵۳۰ مسجد، ۲۳۲ مدرسه و ۱۹۰ مرکز سازمان بهزیستی همچنین در فرهنگسراها، بسیج، نهضت سوادآموزی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، پارک‌ها، مراکز بهداشت و دیگر ظرفیت‌های محلی سامان گرفته‌اند و فعالیت خود را در قالب برنامه‌های ۱۴گانه آغاز کرده‌اند.

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رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به عملکرد استان فارس گفت: فقط در استان فارس ۱۹۷ کانون، ۸۹ هزار خدمت‌گیرنده، ۲۱۳ تسهیلگر و ۲۷ هزار و ۱۴۹ داوطلب در قالب طرح سلام محله فعالیت دارند و در ۱۳۵ محله، ۷ هزار و ۹۸ آموزش خانواده و ۷ هزار و ۹۴۰ دوره مهارت زندگی در ۴۲ مدرسه، ۵۷ مسجد و ۵۸ مرکز مثبت زندگی پیگیری شده است البته این تنها گام نخست است. مراکز مثبت زندگی باید پشتیبان طرح سلام محله باشند و نخستین اقدام آنها بررسی دقیق محله و تعیین مکان مناسب برای فعالیت‌های طرح باشد. اگر خود مرکز مثبت زندگی نیز شرایط لازم را داشته باشد، می‌تواند فعالیت‌ها را در همان مرکز ساماندهی کند.

­وی افزود: تسهیلگران طرح سلام محله با استفاده از نظام ارجاع باید همه ظرفیت‌های محله از جمله حسینیه‌ها، ورزشگاه‌ها، مراکز بهداشتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر ظرفیت‌ها و همچنین معتمدان محله شناسایی شوند.

حسینی، به‌کارگیری تسهیلگران حرفه‌ای را یکی دیگر از الزامات اجرای این طرح دانست و گفت: تسهیلگران باید مدیران اصلی کانون‌های سلام محله باشند و با رویکرد اجتماع‌محور، دولت و سازمان بهزیستی پشت سر آنها قرار گیرند تا از طریق حمایت و تسهیلگری زمینه نهادینه‌سازی یک پارادایم مهم در نظام رفاه اجتماعی فراهم شود.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم این رویکرد را در دوره خدمتی خود نهادینه کنیم، بنیانی را پایه‌گذاری کرده‌ایم که سطح خدمات را از نظر کمی و کیفی ارتقا می‌دهد و کمک می‌کند بتوانیم همه افراد را تحت حمایت قرار دهیم و حمایت‌ها را با کفایت و عدالت ارائه کنیم.

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وی گفت: اگر امروز تمام همت، تمرکز و توجه خود را به طرح سلام محله معطوف کرده‌ایم به این دلیل است که می‌خواهیم انتظار فشرده‌شده پشت سد مشارکت مردم را که به دلیل ساختارگرایی نهادی، تمرکزگرایی و تصلب‌گرایی شکل گرفته است، بشکنیم. هدف این است که به جای آن سد، سیل خروشان و رودخانه مستمر و نهادینه مشارکت مردم را شاهد باشیم که می‌تواند زمینه‌ساز سرسبزی و طراوت، سرزمین آباد، حکمرانی مطلوب، ارتقای کیفیت زندگی، افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت مردم باشد.