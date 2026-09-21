پخش زنده
امروز: -
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حفاظت مؤثر از دریای خزر نیازمند همکاری مستمر، اعتماد متقابل، تبادل دانش و داده، تقویت پایشهای مشترک و تبدیل تعهدات منطقهای به اقدامات عملی و قابل اندازهگیری است.
به گزارش پروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما احمدرضا لاهیجانزاده در نشست کارشناسی روز نخست هفتمین اجلاس کشورهای متعاهد کنوانسیون تهران که با حضور نمایندگان پنج کشور ساحلی دریای خزر در تهران برگزار شدبا اشاره به اهمیت دریای خزر افزود: این پهنه آبی صرفاً یک عرصه مشترک میان پنج کشور نیست، بلکه سامانهای بههمپیوسته از نظر زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی است که زندگی و معیشت میلیونها نفر، تنوع زیستی، تالابهای ساحلی، رودخانههای ورودی و ذخایر ارزشمند آبزیان به سلامت و پایداری آن وابسته است.
وی با اشاره به چالشهای پیش روی خزر از جمله تغییرات اقلیمی، کاهش تراز آب، آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی، فشار بر منابع زیستی و تخریب زیستگاههای ساحلی، تصریح کرد: این شرایط ضرورت همکاری و اقدام مشترک کشورهای ساحلی را بیش از گذشته آشکار کرده است.
لاهیجانزاده ادامه داد: قضاوت درباره عملکرد ما در قبال دریای خزر تنها به امروز محدود نخواهد شد و نسلهای آینده خواهند پرسید که در دوره مسئولیت خود با این میراث طبیعی مشترک چه کردهایم؛ آیا آن را سالم و پایدار به نسلهای بعد سپردهایم یا فرصتهای حفاظت و احیای آن را از دست دادهایم.
وی این نگاه را تعهدی تاریخی در قبال آینده دانست و گفت: تصمیمگیریهای مؤثر و اقدامات عملی برای حفاظت از خزر باید بیش از پیش در دستور کار کشورهای ساحلی قرار گیرد.
تأکید بر تبدیل تعهدات به اقدام عملی
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برگزاری هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران پس از وقفهای حدود سهساله، گفت: با وجود شرایط و محدودیتهای مختلف، روند آمادهسازی این نشست متوقف نشد و تاکنون چهار نشست مقدماتی به صورت برخط برگزار شده است.
به گفته وی، در این نشستها موضوعاتی از جمله پروتکلهای ذیل کنوانسیون تهران، برنامه منطقهای مدیریت و کاهش آلودگی دریای خزر، برنامه اقدام منطقهای درباره نوسانات سطح آب، پروژههای در دست اجرا و سایر برنامههای همکاری منطقهای مورد بررسی قرار گرفته است.
لاهیجانزاده نهاییسازی متن بیانیه وزیران را مهمترین مأموریت نشست حضوری پیشرو عنوان کرد و افزود: این بیانیه میتواند جهتگیری همکاریهای منطقهای کشورهای ساحلی دریای خزر را در سالهای آینده ترسیم کند.
وی ابراز امیدواری کرد در جریان نشست کارشناسی، متن پیشنویس بیانیه وزیران با تداوم گفتوگوی سازنده و همکاری میان کشورهای عضو نهایی و برای بررسی و تصویب در سطح معاونان وزیران و نمایندگان ارشد هیئتها آماده شود.
تأکید ترکمنستان بر عبور از مرحله بررسی
در ادامه این نشست، نوری جماشوف، معاون وزیر محیطزیست ترکمنستان، با تأکید بر اهمیت توجه به اکولوژی دریای خزر گفت: خزر میراث آیندگان است و اقدامات کشورهای حاشیه این دریا باید با کنترل و ملاحظات زیستمحیطی انجام شود.
وی با اشاره به اهمیت تنوع زیستی خزر و تالابهای پیرامون آن افزود: حفظ فوک خزری و پایش تنوع زیستی از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.
جماشوف با اشاره به تغییرات اقلیمی و کاهش سطح آب دریای خزر تصریح کرد: باید از مرحله بررسی در حوزه خزر به سرعت عبور کنیم و به مرحله اقدام برسیم و ظرفیتهای همکاری میان کشورهای ساحلی را توسعه دهیم.
هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران (COP7) به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود و نشستهای کارشناسی مقدماتی آن با حضور نمایندگان کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران در حال برگزاری است. نشست وزیران کنوانسیون تهران نیز چهارشنبه اول مهر برگزار خواهد شد.