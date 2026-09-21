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همزمان با نواخته شدن زنگ شکوفهها، بیش از ۲۲ هزار دانشآموز پایه اول ابتدایی در مدارس استان قم حضور یافتند و نخستین روز مدرسه را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم نمادین زنگ شکوفهها در مدرسه انقلاب اسلامی منطقه پردیسان قم برگزار شد؛ مدرسهای که در جریان جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده و پس از بازسازی، میزبان دانشآموزان پایه اول شد.
زنگ شکوفههای امسال با یاد و نام شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و همه شهدای دانشآموز دو جنگ تحمیلی اخیر نواخته شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، در این مراسم گفت: امسال بیش از ۳۰۵ هزار دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی در بیش از هزار و ۶۰۰ واحد آموزشی استان قم مشغول به تحصیل خواهند شد.
محمد جواد محمدی سعید افزود: آموزش و پرورش استان قم آمادگی کامل برای میزبانی از دانشآموزان و آغاز فعالیت مدارس را دارد.
همچنین زنگ جوانهها همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه اول، در مدرسه اخوان کریمی قم با حضور مسئولان و دانشآموزان پایه هفتم نواخته شد.
پیش از این قرار بود مدارس استان قم همزمان با سراسر کشور از چهارشنبه اول مهر فعالیت رسمی خود را آغاز کنند، اما به دلیل برگزاری مراسم تشییع پیکر آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی، فعالیت مدارس قم در کنار دیگر نهادهای استان تعطیل اعلام شد و کلیه برنامه ها و فعالیت ها به روز چهارشنبه مورخ ۱ مهر ماه به روز شنبه مورخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۵ موکول گردید.