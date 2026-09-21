به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عسکری معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گفت: ۶ شرکت تولید بذر در استان موظف به تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان هستند که امسال با برنامه‌ریزی انجام‌شده علاوه بر تعهد تأمین ۹ هزار و ۷۰۰ تن بذر تاکنون حدود ۱۱ هزار و ۴۰۰ تن بذر در انبارهای استان ذخیره شده است.

عسکری با تأکید بر استفاده کشاورزان از بذرهای اصلاح‌شده افزود: استفاده از بذر اصلاح‌شده می‌تواند زمینه افزایش عملکرد و بهره‌وری در مزارع را فراهم کند و کشاورزان برای تهیه بذر مورد نیاز خود به مراکز جهاد کشاورزی و شرکت‌های تولیدکننده بذر مراجعه کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان همچنین از تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشت پاییزه خبر داد و اضافه کرد: سهمیه کود مورد نیاز استان پیش‌بینی و تدارک دیده شده و کودهای اوره، فسفاته و پتاسه در دسترس کشاورزان قرار دارد.

عسکری ادامه داد: در مجموع حدود ۲۱ هزار تن انواع کود برای کشت پاییزه تدارک دیده شده و کشاورزان به‌ویژه در مناطق گرمسیری بهتر است پیش از آغاز فصل کشت نسبت به تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود از جمله کود اقدام کنند.

وی با اشاره به افزایش میزان بذر تدارک‌ دیده شده نسبت به سال گذشته گفت: سال گذشته حدود ۶ هزار و ۸۰۰ تن بذر تأمین شده بود که این میزان امسال به بیش از ۱۱ هزار تن افزایش یافته است.

عسکری با اشاره به برنامه کشت پاییزه استان افزود: امسال نیز بر اساس الگوی کشت ابلاغی حدود ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت غلات حدود هزار هکتار به کشت کلزا و ۲۸۰ هکتار نیز به کشت چغندرقند پاییزه اختصاص خواهد یافت.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت آماده‌سازی ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی از کشاورزان خواست همزمان با تأمین بذر و کود نسبت به آماده‌سازی تجهیزات مکانیزه مورد نیاز خود نیز اقدام کنند.