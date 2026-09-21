پخش زنده
امروز: -
هفتاد و یکمین جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به ریاست دکتر قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و با دبیری دکتر محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، صبح امروز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این جلسه بر اساس ماده یک قانون ساماندهی مد و لباس کشور برگزار و در آن گزارشی از فعالیتهای دبیرخانه کارگروه طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ و همچنین موضوعات مرتبط با تولید، لباس دانشآموزی، همکاریهای بینالمللی و هوش مصنوعی در حوزه مد و لباس بررسی شد.
دکتر قادر آشنا در این نشست با تأکید بر حمایت از تولید و فعالان بخش خصوصی، خواستار ارائه گزارشی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات و حمایتهای این عضو حقوقی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برای کاربردیسازی و تولید طرحهای دارای شناسه شیما شد.
وی همچنین با اشاره به «ضرورت تعیین تکلیف وضعیت لباس دانشآموزی توسط وزارت آموزش و پرورش ظرف سه ماه آینده» گفت: باید تلاش کنیم ذائقه خانوادهها در زمینه کیفیت لباس دانشآموزی ارتقا یابد.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در ادامه بر اطلاعرسانی صحیح درباره مزیتهای استفاده از لباسهای استاندارد دانشآموزان تأکید کرد.
آشنا از دستگاههای عضو کارگروه خواست گزارش عملکرد و فعالیتهای خود را بهصورت مستمر به کارگروه ارسال کنند.
در ابتدای این جلسه، دکتر محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، گزارشی از فعالیتهای دبیرخانه طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ ارائه کرد.
وی در ادامه، بر اهمیت کاربرد هوش مصنوعی در حوزه مد و لباس و نقش آن بهعنوان یکی از محورهای اصلی چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر تأکید کرد.
در این نشست، دکتر سیامک ناظمی، دبیر انجمن طراحان لباس و پارچه ایران نیز گزارشی از دومین نشست هوش مصنوعی، اهداف و چشمانداز این نشستها ارائه داد.
«ارائه پیشنهادهای مدنظر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و انجمن طراحان لباس و پوشاک ایران در چارچوب همکاریهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، شناسایی و معرفی بازیگران و فعالان حوزه حجاب، ارائه خلاصه مصوبات جلسات استانی کارگروه، ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره روند کاربردیسازی طرحهای شیما و تشکیل جلسه با وزارت آموزش و پرورش با موضوع استانداردسازی و سیستمسازی تولید و عرضه پوشاک مدارس» از مهمترین مصوبات این جلسه بود.