کشفیات جدید پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب

سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ، امروز دوشنبه سی‌ام شهریورماه ۱۴۰۵ طی یک برنامه خبری و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، عملکرد شش ماهه پلیس در حوزه مبارزه با موادمخدر و توفیقات صورت گرفته را تشریح کرد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف نزدیک به ۶ تن انواع مواد مخدر، انهدام ۱۰۹ باند و دستگیری ۱۵۷ قاچاقچی عمده از ابتدای سال تاکنون خبر داد. سردار عباسعلی محمدیان، در حاشیه اجرای طرح «آرامش در شهر» توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، از نقش اصحاب رسانه در انعکاس عملکرد پلیس و شناسایی مسائل و آسیب‌های پنهان شهری تقدیر کرد.

عکاس : آرشیده شاهنگی