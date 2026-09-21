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پس از هشت سال، با رضایت اولیای دم یک محکوم به قصاص در خوزستان از دار مجازات رهایی یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان با اشاره به فرآیند چندساله پیگیری این پرونده، عنوان داشت: اعضای کارگروه مشترک صلح و سازش با برگزاری جلسات متعدد و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، تلاش کردند زمینه گفتوگو میان طرفین و بررسی امکان گذشت را فراهم کنند که در نهایت این پیگیریها به رضایت اولیای دم و فراهم شدن زمینه آزادی محکوم انجامید.
حجت الاسلام امانتبهبهانی ضمن تقدیر از گذشت و بزرگواری اولیای دم، بیان کرد: گذشت در پروندههای قصاص، تصمیمی ارزشمند و اختیاری است که آثار آن فراتر از یک پرونده قضایی بوده و میتواند زمینه بازگشت یک انسان به جامعه و کاهش آسیبهای ناشی از استمرار حبس را فراهم کند.
وی با اشاره به نقش مجموعه زندانها و شورای حل اختلاف در پیگیری پروندههای واجد ظرفیت صلح و سازش، افزود: استفاده از ظرفیت گفتوگو، وساطت و جلب رضایت اولیای دم، در چارچوب قانون و با حفظ حقوق همه طرفین، یکی از مسیرهای مهم در توسعه فرهنگ گذشت و کاهش جمعیت کیفری است.
حجت الاسلام امانت بهبهانی همچنین از همراهی مدیرکل زندانهای خوزستان و معاون قضایی زندانهای استان در پیگیری این پرونده قدردانی کرد و ادامه داد: حمایت و راهبری مجموعه مدیریت زندانها در اجرای برنامههای مرتبط با کاهش جمعیت کیفری و فراهم کردن زمینه فعالیت کارگروههای صلح و سازش، در پیشبرد چنین پروندههایی مؤثر است.