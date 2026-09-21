در مراسمی با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام، از جمعی از صلح‌یاران و خادمان اربعین در شهرستان سیروان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «تاج الدین صالحیان صالحیان» معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام، در حاشیه این مراسم با اشاره به حضور گسترده مردم در میادین و خیابان‌ها در طول بیش از دویست شب اظهار داشت: مردم، سرمایه‌های ارزشمند و دژ‌های مستحکم این انقلاب هستند که با درک صحیح از دشمن‌شناسی و حضور فعال در کنار نیرو‌های مسلح و شجاع ایران، تمامی معادلات دشمن را برهم زدند.

وی افزود: این حرکت، نمادی از وحدت، همدلی و مشارکت بالای مردم در نظام مردم‌سالاری کشور است.

در این مراسم که بزرگان و مسئولان اجرایی نیز حضور داشتند، از جمعی از صلح‌یاران و خادمان اربعین تقدیر به عمل آمد.

در ادامه این نشست، فرماندار و سایر اعضا به بررسی مسائل و مشکلات شهرستان سیروان پرداختند و راهکار‌هایی برای رفع چالش‌های منطقه مطرح کردند.