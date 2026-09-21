رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت تقویت تعامل میان جامعه وکلا گفت: رسالت حرفه‌ای وکلا نباید آنان را از وظیفه انسانی و الهی در دفاع از حق و حقیقت دور کند و وکیل باید صدای حق و مدافع عدالت باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم تحلیف ۱۰۰ نفر از کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز استان‌های تهران و سیستان و بلوچستان، با حضور ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، جمعی از مسئولان قضایی، اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و جمعی از اساتید و وکلا برگزار شد.

عتباتی در این مراسم ضمن تبریک ورود کارآموزان به حرفه وکالت و گرامیداشت یاد شهدای ایران اسلامی، بر اهمیت جایگاه وکالت در فرآیند احقاق حق و اجرای عدالت تأکید کرد.

سوگند وکالت، تعهدی فراتر از یک سوگند معمولی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تفاوت سوگند و تحلیف وکلا و قضات با سایر سوگندها گفت: در سوگند وکالت، شرافت فرد وثیقه تعهد او قرار می‌گیرد و کارآموزان باید در تک‌تک واژگان سوگندنامه تأمل و توجه داشته باشند.

وی خطاب به کارآموزان وکالت افزود: از امروز وارد عرصه دفاع از حق، کمک به احقاق حق و اجرای عدالت می‌شوید و باید در کنار قضات، سربازان عدالت و پاسداران احقاق حق باشید.

عتباتی با تأکید بر اینکه دغدغه اصلی وکیل باید احقاق حق و اجرای عدالت باشد، گفت: با همکاری، هماهنگی، همفکری و تعامل میان قضات و وکلا، مسیر احقاق حق و اجرای عدالت با سرعت بیشتری طی خواهد شد.

برای دفاع از موکل نباید به دفاع از حق پشت کرد

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه رسالت حرفه‌ای وکیل نباید او را از مسئولیت انسانی و الهی‌اش جدا کند، افزود: رسالت شغلی و حرفه‌ای نباید ما را از وظیفه انسانی و الهی بازدارد و نباید صرفاً به دفاع از موکل به هر طریق و به هر قیمت بسنده کنیم.

وی گفت: «وکیل یعنی دفاع از حق و وکیل صدای حق است» و در دفاع از موکل نیز باید حق و عدالت مورد توجه قرار گیرد.

عتباتی با اشاره به نقش مکمل قضات و وکلا در تحقق عدالت افزود: مسیرهای حرکت قاضی و وکیل ممکن است متفاوت باشد، اما هدف هر دو باید رسیدن به عدالت باشد و تفاوت دیدگاه‌ها و چارچوب‌های حقوقی باید در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت به کار گرفته شود.

تعامل قضات و وکلا موجب هم‌افزایی در رسیدگی‌هاست

عتباتی با اشاره به تجربه خود در عرصه قضایی، حضور وکیل در پرونده را موجب افزایش دقت در رسیدگی دانست و گفت: گاهی ممکن است وکیل به نکته‌ای توجه کند که قاضی به آن توجه نکرده باشد یا رأی وحدت رویه و نظریه اداره حقوقی را مطرح کند که به روند رسیدگی کمک کند؛ این همان هم‌افزایی و همپوشانی در مسیر عدالت است.

وی بر ضرورت تقویت ارتباطات علمی میان جامعه قضات و وکلا تأکید کرد و افزود: هرچه لوایح، دادخواست‌ها و شکایت‌ها علمی، فنی و دقیق‌تر باشند، قاضی نیز بیشتر می‌تواند از آنها در فرآیند رسیدگی استفاده کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به ضرورت اتقان آرای قضایی گفت: آرای قضایی باید از استحکام و پشتوانه علمی، حقوقی و قانونی برخوردار باشند تا وکلا بتوانند در دفاعیات و طرح دعاوی خود به آنها استناد کنند.

قانون تسهیل نیازمند اصلاح در راستای حفظ کیفیت وکالت است

عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، ضمن تأکید بر قانون‌مداری، بر ضرورت توجه به کیفیت حرفه وکالت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قانون تسهیل، ابزار قانونی فعلی در حوزه جذب وکلاست، گفت: نقدهایی نسبت به این قانون وجود دارد و باید مراقب بود که کیفیت وکالت تحت تأثیر قرار نگیرد؛ چراکه وکالت یک کار تخصصی و حرفه‌ای است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در عین حال بر ضرورت توسعه ظرفیت استفاده از وکلا در فرآیند دادرسی تأکید کرد و خواستار بررسی راهکارهایی برای الزامی شدن حضور وکیل در برخی پرونده‌های حقوقی و کیفری شد.

وی با اشاره به پیچیده‌تر شدن مسائل حقوقی در نتیجه تحولات فناوری و اجتماعی افزود: با توسعه موضوعاتی مانند تجارت الکترونیک، رمزارزها و مسائل جدید حقوقی، نیاز به خدمات تخصصی وکالت و مشاوره حقوقی بیش از گذشته احساس می‌شود.

دسترسی مردم به خدمات تخصصی حقوقی باید تقویت شود

عتباتی با تأکید بر ضرورت در دسترس بودن خدمات حقوقی برای عموم مردم گفت: باید برای ارائه خدمات وکالتی و مشاوره‌ای به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که عموم مردم امکان استفاده از این خدمات را داشته باشند.