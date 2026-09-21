استاندار همدان گفت: استاندار همدان با حضور در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت «سامد»، به صورت مستقیم پاسخگوی مسائل و درخواست‌های مردم شد.

پاسخ استاندار همدان به مسائل و مطالبات مردم در سامانه سامد

پاسخ استاندار همدان به مسائل و مطالبات مردم در سامانه سامد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سامانه سامد با شماره ۱۱۱، برای دریافت گزارش‌ها، شکایت‌ها، طرح‌ها و ایده‌های مردم راه‌اندازی شده است و پس از ارتباط تلفنی، دیدار‌های حضوری و چهره‌به‌چهره استاندار با مردم نیز انجام شد.

استاندار همدان در این دیدار‌ها با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر مسئولان با مردم گفت: این ارتباط باید در همه محل‌هایی که مردم حضور دارند، از جمله میادین، تجمعات، مساجد و خیابان‌ها برقرار باشد و همکاران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با مردم ارتباط مستقیم داشته باشند.

وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های ما، مردم هستند و در شرایط فعلی کشور نیز مردم در بخش‌های مختلف نقش‌آفرینی جدی دارند.

استاندار همدان با اشاره به حضور شبانه مردم در اجتماعات و میادین گفت: حضور مردم در این اجتماعات، در حوزه دفاع و امنیت کشور کمک‌کننده است.

وی همچنین با اشاره به نقش مردم در حوزه‌های اقتصادی افزود: بخش خصوصی و مردم در حوزه‌های تولید، حمل‌ونقل، خدمات، بازار و بخش‌های مختلف در حال تلاش، کمک و فعالیت هستند.

استاندار همدان گفت: اقدامات و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و خدماتی نظام و مردم، کشور را به یکی از قدرت‌های منطقه تبدیل کرده است و بر همین اساس، ارتباط با مردم یک وظیفه است.

وی با اشاره به ضرورت اختصاص زمان برای ارتباط مستقیم با مردم افزود: به همه دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است که ارتباط خود را با مردم تقویت کنند و در همین راستا، میز‌های خدمت از ادارات به محل‌هایی مانند مصلا‌های نماز جمعه، مساجد و میادین منتقل شده است.

استاندار همدان همچنین گفت: تلاش می‌کنم متناسب با فرصت زمانی، با حضور در مرکز سامد و مرکز ارتباط تلفنی با مردم، پاسخگوی درخواست‌های آنان باشم و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز به صورت مرتب در این مرکز حضور پیدا می‌کنند و پاسخگوی مردم هستند.

وی افزود: بخشی دیگر از این ارتباطات، دیدار‌های چهره‌به‌چهره است که امروز بیش از ۳۰ نفر از مردم، چه از طریق ارتباط تلفنی و چه به صورت حضوری، مسائل و درخواست‌های خود را مطرح کردند.

استاندار همدان با اشاره به مهم‌ترین درخواست‌های مطرح‌شده از سوی مردم گفت: بخش عمده این درخواست‌ها مربوط به تولید، اشتغال، مسکن و موضوعات مرتبط با این حوزه‌هاست.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با تسریع در برگزاری جلسات، نشست‌ها و ایجاد ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان، روند رسیدگی به درخواست‌ها و ارائه خدمات به مردم سرعت بگیرد.

استاندار همدان همچنین از راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری «فواد» خبر داد و گفت: اگر مردم در فرآیند‌های اداری برای دریافت خدمات با تعلل یا کوتاهی مواجه شوند، می‌توانند با شماره ۱۲۸ تماس بگیرند.

وی افزود: سامانه فواد به عنوان فوریت‌های اداری، برای رسیدگی سریع به این مسائل راه‌اندازی شده و موضوعات مطرح‌شده از سوی مردم در این سامانه، با یک ضرب‌الاجل مشخص پیگیری می‌شود تا پاسخ لازم در کوتاه‌ترین زمان به فرد ارائه شود.