مشمولانی که برگ اعزام به خدمت مهر را دریافت کرده‌اند، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ یوسف برزگر معاون وظیفه عمومی استان گفت: مشمولانی که برگ اعزام به خدمت به تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۵ دریافت کرده‌اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه ویا معرفی نامه به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

مشمولان اعزامی می‌بایست از یکم تا سوم مهر با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی نامه مراک آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل ومرکز آموزش که برای آنان تعیین گردیده است مراجعه کنند.

سرهنگ برزگر افزود: مشمولان می‌بایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق مخابرات استان‌ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

وی ادامه داد: حضور نیافتن به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار می شود.