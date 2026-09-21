فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی مهر ماه سال ۱۴۰۵
مشمولانی که برگ اعزام به خدمت مهر را دریافت کردهاند، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ یوسف برزگر معاون وظیفه عمومی استان گفت: مشمولانی که برگ اعزام به خدمت به تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۵ دریافت کردهاند، میبایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه ویا معرفی نامه به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.
مشمولان اعزامی میبایست از یکم تا سوم مهر با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی نامه مراک آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل ومرکز آموزش که برای آنان تعیین گردیده است مراجعه کنند.
سرهنگ برزگر افزود: مشمولان میبایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق مخابرات استانها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.
وی ادامه داد: حضور نیافتن به موقع در زمان و محلهای تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار می شود.
معاون وظیفه عمومی استان گفت: دراین اطلاعیه آمده است، مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتاو روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.