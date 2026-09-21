تماشاخانه سنگلج از هفته اول مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید، میزبان دو نمایش «یک شب، هزار شب» و «تخم و ترکه» خواهد بود که آخرین مراحل آماده‌سازی را پشت سر می‌گذارند.

«یک شب، هزار شب» و «تخم و ترکه» آماده اجرا می‌شوند

«یک شب، هزار شب» و «تخم و ترکه» آماده اجرا می‌شوند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش «یک شب، هزار شب» نوشته فرهاد نقدعلی با کارگردانی علی یداللهی و نمایش «تخم و ترکه» نوشته و کارگردانی سهیل ملکی دو نمایشی هستند که به ترتیب از ۵ و ۹ مهر ماه اجرای عمومی خود را در تماشاخانه سنگلج آغاز خواهند کرد.

این دو نمایش کمدی از انواع تکنیک های نمایش سنتی ایرانی و سیاه‌بازی برای خلق فضای شادی‌آور و عبرت‌آموز بهره برده‌اند.

در نمایش یک شب، هزار شب» هنرمندانی همچون شهرام مسعودی، مرجان قمری، علی یدالهی، فرهاد شریفی، مهدی نوری، مهشید ناصری، بردیا یدالهی، محمود رضا پیرنیا، بهراد جاوید، مرسده قمری به ایفای نقش می‌پردازند.

در نمایش «تخم و ترکه» نیز هنرمندانی همچون آرام نیک‌بین، ایمان سلگی، یاسمن گرکانی، بابک جعفریه، سیامک زین‌الدینی، رضا یارا، مریم توکلی و مریم باقری ایفای نقش می‌کنند.

شایان ذکر است که نمایش «بلندی های خاکریز» نوشته و کارگردانی فرشید هدی نیز از اول مهرماه اجرای خود در تماشاخانه سنگلج را آغاز می‌کند. این نمایش تنها ۶ اجرا در هفته دفاع مقدس خواهد داشت.