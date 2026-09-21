پخش زنده
امروز: -
دانشگاه ارومیه در جدیدترین ارزیابی نظام رتبهبندی تایمز، با چهار پله صعود در میان ۱۰۱ دانشگاه ملی رتبهبندیشده ایران، رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داد و در میان دانشگاههای جامع کشور نیز در جایگاه چهارم مشترک قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانشگاه ارومیه در جدیدترین ارزیابی نظام رتبهبندی تایمز، با چهار پله صعود در میان ۱۰۱ دانشگاه ملی رتبهبندیشده ایران، رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داد و در میان دانشگاههای جامع کشور نیز در جایگاه چهارم مشترک قرار گرفت.
بر اساس نتایج جدید نظام رتبهبندی تایمز، دانشگاه ارومیه با ثبت چهار پله ارتقا نسبت به رتبه پیشین خود، در میان ۱۰۱ دانشگاه ملی رتبهبندیشده ایران در جایگاه پانزدهم قرار گرفت.
بر اساس این رتبهبندی، دانشگاه ارومیه در میان دانشگاههای جامع کشور نیز موفق شد در کنار دانشگاههای فردوسی مشهد، شهید بهشتی و شیراز، رتبه چهارم مشترک را به دست آورد.
این دانشگاه در سطح بینالمللی نیز در رتبهبندی دانشگاههای قاره آسیا، در میان ۱۴۰۵ دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته و در بازه رتبهای ۲۰۱ تا ۲۵۰ جای گرفته است.
ارتقای جایگاه دانشگاه ارومیه در این رتبهبندی، بیانگر بهبود عملکرد دانشگاه در شاخصهای مورد ارزیابی نظام رتبهبندی تایمز است و میتواند جایگاه علمی و پژوهشی این دانشگاه را در سطح ملی و منطقهای بیش از پیش نمایان کند.
مسئولان دانشگاه ارومیه اعلام کردهاند که استمرار این روند و ارتقای جایگاه دانشگاه در رتبهبندیهای معتبر بینالمللی، از جمله اهداف دانشگاه در مسیر توسعه علمی، پژوهشی و بینالمللی است.