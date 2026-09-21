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بیش از هفت هزار کلاس اولی روز دوشنبه با شعار در میدان حاضر وارد عرصه تعلیم و تربیت شدند و ورود به مدرسه را جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر آموزش و پرورش دزفول روز دوشنبه در آیین نواختن زنگ مهر در دبستان شهید صدوقی دزفول، یاد و خاطره شهدای گرانقدر فرهنگی و دانشآموز را گرامی داشت و گفت: شهرستان دزفول با داشتن حدود ۱۰۰ هزار دانشآموز در ۵۰۰ آموزشگاه در قالب مدارس شهری و ۲ بخش مرکزی و چغامیش، مهیای آغاز سال تحصیلی جدید شده است.
عظیم سرافراز با بیان اینکه تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از آیندهسازان میهن اندیشیده شده است افزود: حدود هفت هزار دانشآموز پایه اول در ۲۵۰ آموزشگاه ابتدایی، نخستین گام تحصیلی خود را آغاز کردند.
مدیر آموزش و پرورش دزفول گفت: با تاکید وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان، فضای هفته اول سال تحصیلی بهویژه برای کلاساولیها باید کاملا پویا، جذاب، بدون فشار و استرس درسی و توام با برنامههای شاد، مهارتافزایی و بازی باشد تا زمینه سازگاری و دلبستگی عاطفی فرزندانمان به محیط مدرسه بهخوبی فراهم شود.
وی به برگزاری جشن جوانهها در روز چهارشنبه اشاره و تصریح کرد: فعالیت رسمی آموزشی تمامی مدارس شهرستان از روز شنبه آغاز میشود و مدیران مدارس براساس ابلاغیهها و برنامهریزیهای صورتگرفته عمل خواهند کرد.
سرافراز خاطرنشان کرد: هفت هزار و ۲۰۰ دانشآموز در پایه هفتم، ۲ هزار و ۷۰۰ دانشآموز در پایه دهم رشتههای نظری و ۲ هزار و ۵۰۰ دانشآموز در پایه دهم هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش مشغول به تحصیل میشوند.
وی به سازماندهی نیروی انسانی نیز اشاره کرد و افزود: تعهد قطعی مجموعه آموزش و پرورش این است که در روز اول مهر هیچ کلاسی بهویژه در مقطع ابتدایی بدون آموزگار نباشد؛ در مقطع متوسطه نیز کمبودهای موردی از طریق ساماندهی نیروهای موجود و بهرهگیری شایسته از تجارب همکاران بازنشسته جبران شده است.
مدیر آموزش و پرورش دزفول گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ تن کتب درسی معادل ۹۰ درصد وارد شهرستان شده و به مدارس تحویل داده شده است؛ باقیمانده کتابها در روزهای ابتدایی طبق فرآیند ثبتنامی تحویل داده خواهد شد.
حدود ۱۰۰ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف دزفول مشغول تحصیل هستند.