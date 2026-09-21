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کد خبر:
۵۹۱۷۷۴۲
تاریخ انتشار:
۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۶
تهران
»
اجتماعی
نشست خبری روز جهانی صلح
نشست خبری داود عامری دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی امروز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد،
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