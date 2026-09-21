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در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجانغربی، بر ضرورت اثربخشی فرایض دینی و صیانت از ارزشهای اسلامی و انقلابی در حوزههای مختلف تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، در این جلسه ضمن تسلیت وفات حضرت آیتالله شبیری زنجانی، امر به معروف و نهی از منکر را از ارکان حیاتی اسلام دانست و تصریح کرد: ریشه بسیاری از ناهنجاریها و بیبندوباریها در عمل نکردن به این فریضه الهی است و باید آثار آن در سطح جامعه جاری و ساری شود.
وی افزود: برای برخورد با ناهنجاریهای فرهنگی بایستی اقدامات فرهنگی و اصلاحی انجام شود و در بطن جامعه احساس شود که برخوردها و اقدامات در راستای اصلاح جامعه است.
در ادامه این نشست، صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، و رضازاد رئیس دانشگاه ارومیه با اشاره به هفته بازگشایی مدارس و دانشگاهها عدالت آموزشی و توسعه فرهنگ حجاب و عفاف را از اولویتهای این نهادها برشمردند و از آمادگی کامل فرهنگی در برابر توطئههای دشمنان در جنگ نرم خبر دادند.
آقای علینژاد، رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی نیز بر برخورد قانونی با ناهنجاریهای حوزه عفاف و حجاب و هماهنگی میان دستگاههای متولی تاکید کرد.
همچنین رحمانی، شهردار ارومیه، با اشاره به استقبال پرشکوه بیش از ۵۰۰ هزار نفر و حضور دیپلماتهای بیش از ۱۵ کشور خارجی در جشنواره انگور، بر استمرار اقدامات فرهنگی و رعایت استانداردهای عفاف و حجاب در فضاهای عمومی تاکید کرد.
در پایان این نشست، اعضای ستاد دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای تقویت حوزههای یاد شده ارائه دادند.