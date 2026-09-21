آیین عهد برادری میان ایران و افغانستان با حضور جمعی از هنرمندان و نخبگان دو کشور در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد.

عهد برادری هنرمندان و نخبگان ایران و افغانستان در مشهد

عهد برادری هنرمندان و نخبگان ایران و افغانستان در مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس حوزه هنری خراسان رضوی بر ضرورت تقویت گفت‌وگو، هم‌ اندیشی و تعامل فرهنگی میان دو ملت تأکید کرد و برگزاری نشست‌ هایی مانند آیین عهد برادری را فرصتی برای شناخت ظرفیت‌ های مشترک فرهنگی و هنری میان ملت‌ های ایران و افغانستان خواند.

مجید عسکری افزود: پیوندهای فرهنگی و تاریخی میان دو ملت، زمینه‌ ای ارزشمند برای توسعه تعاملات و همکاری‌ های مشترک فراهم کرده است و هنرمندان و نخبگان می‌ توانند با تکیه بر این اشتراکات، مسیرهای تازه‌ ای برای ارتباط و هم‌ افزایی ایجاد کنند.

وی با تأکید بر ضرورت گفت‌وگو میان اهالی فرهنگ و هنر دو کشور بیان کرد: هدف از این گردهمایی، شنیدن دیدگاه‌ های مختلف، تبادل تجربه و رسیدن به نقاط مشترکی است که بتواند مبنای همکاری‌ های فرهنگی و هنری در آینده قرار گیرد.

عسگری خاطرنشان کرد: فرهنگ و هنر مرز نمی‌ شناسد و می‌ تواند زمینه‌ ای برای نزدیک‌ تر شدن ملت‌ ها باشد؛ امیدواریم این عهد برادری سرآغاز تعاملات گسترده‌ تر میان هنرمندان و نخبگان ایران و افغانستان و شکل‌ گیری جریان‌ های مشترک فرهنگی و هنری باشد.