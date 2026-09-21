



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع در پیامی ارتحال مرجع عالیقدر آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفتند.



متن این پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



انا لله و انا الیه راجعون



ارتحال مرجع عالیقدر فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) آیت‌الله آقای حاج سیدموسی شبیری زنجانی (رضوان الله علیه) ضایعه‌ای دردناک و خسارتی عظیم است.



آن بزرگوار که سراسر عمر پر برکت خود را در راه تحقیق و تعلیم سپری کردند از بزرگان علمای اعلام و اساطین حوزه علمیه مبارکه قم و از مصادیق برجسته عالم ربانی بودند.



آثار گران بهای علمی و دیگر خدمات دینی معظم‌له میراثی ارزنده و رفتار و منش عملی ایشان همواره الگویی ماندگار برای اهل علم خواهد ماند.



أعلی الله مقامه الشریف و حشره مع أجداده الطیبین الطاهرین.



اینجانب با تأثر و تأسف فراوان این مصیبت بزرگ را به آستان مقدس حضرت ولی عصر (ارواحنافداه) و به حوزه‌های علمیه و به بستگان محترم آن فقید سعید به ویژه آقازادگان گرامی و مکرمشان و به عموم مومنین تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای همگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.



لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ



علی حسینی سیستانی



9 ربیع الثانی 1448 هجری