تیم بسکتبال سه‌نفره بانوان کشورمان در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مقابل ازبکستان به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم بسکتبال سه‌نفره زنان ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، موفق شد ازبکستان را با نتیجه ۱۹ بر ۵ شکست دهد و رقابت‌های خود را با پیروزی آغاز کند.

در این دیدار مهلا عابدی با کسب ۸ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن ایران بود. فرناز خدامرادی ۷ امتیاز، مهسا کرانی ۲ امتیاز و شمیم نوری نیز ۲ امتیاز برای ایران به دست آوردند.

مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، محمدرضا داورزنی عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و مشاور وزیر ورزش و جوانان، و رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.

تیم ایران در دومین دیدار خود از ساعت ۱۴:۱۵ به وقت تهران مقابل ژاپن، میزبان بازی‌های آسیایی ناگویا، به میدان می رود.