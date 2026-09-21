ناگویا ۲۰۲۶؛ دختران بسکتبال سه نفره ایران با پیروزی آغاز کردند
تیم بسکتبال سهنفره بانوان کشورمان در نخستین دیدار خود در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مقابل ازبکستان به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم بسکتبال سهنفره زنان ایران در نخستین دیدار خود در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا، موفق شد ازبکستان را با نتیجه ۱۹ بر ۵ شکست دهد و رقابتهای خود را با پیروزی آغاز کند.
در این دیدار مهلا عابدی با کسب ۸ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن ایران بود. فرناز خدامرادی ۷ امتیاز، مهسا کرانی ۲ امتیاز و شمیم نوری نیز ۲ امتیاز برای ایران به دست آوردند.
مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، محمدرضا داورزنی عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و مشاور وزیر ورزش و جوانان، و رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی، این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.
تیم ایران در دومین دیدار خود از ساعت ۱۴:۱۵ به وقت تهران مقابل ژاپن، میزبان بازیهای آسیایی ناگویا، به میدان می رود.