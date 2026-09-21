خواننده سرودهای مدرن اسلامی با اجرای سرودهای شاد در اجتماع شبانه ، مردم گرگان را در جشن میلاد حضرت امام حسن عسکری (ع) به شور و شعف آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،مجتبی الله وردی با نام هنری «مُجال»، سالهاست که در عرصه موسیقی مدرن فعالیت می‌کند.

آهنگ‌های او درباره سازندگی، امیدواری، همبستگی مردم، آگاهی درباره رسانه، هویت ایرانی، موضوعات عرفانی و اعتراضی است که چنین سبکی در رپرهای نسل جدید کمتر دیده می‌شود.

وی در اجتماع شبانه مردم گرگان سرودی مدرن درباره حضرت امیر مومنان علی (ع) اجرا کرد.