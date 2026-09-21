تأکید فرماندار تهران بر مدیریت مصرف انرژی و آمادگی دستگاهها برای بازگشایی مدارس
فرماندار تهران بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی برای مدیریت مصرف آب، برق و گاز، تأمین پایدار خدمات در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی پایتخت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در نخستین جلسه شورای اداری مدیریت منطقه جنوب شرق تهران، با اشاره به ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی برای افزایش رضایتمندی مردم گفت: مردم در مقاطع مختلف نشان دادهاند که در کنار نظام و مسئولان حضور دارند و در شرایط سخت همراهی خود را اثبات کردهاند.
معاون استاندار و فرماندار تهران افزود: وظیفه ما بهعنوان خدمتگزاران مردم این است که در کنار آنها باشیم، مسائل و مشکلاتشان را پیگیری کنیم و برای افزایش رضایتمندی آنان تلاش کنیم.
وی مدیریت مصرف آب، برق و گاز را از مهمترین موضوعات پیشروی تهران عنوان کرد و گفت: شرایط موجود در حوزه انرژی و آب نیازمند همراهی جدی مردم و مسئولان است و این همراهی باید از دستگاههای اجرایی آغاز شود.
خوشاقبال با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی افزود: اگر قرار است مدارس، دانشگاهها، واحدهای تولیدی و کارخانهها بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند، همه باید در مصرف آب، برق و گاز صرفهجویی کنیم.
وی ادامه داد: حتی کاهش اندک مصرف در هر خانه و اداره میتواند در مجموع به حفظ پایداری شبکه و استمرار خدمات برای مردم کمک کند.
فرماندار تهران با اشاره به در پیش بودن فصل سرما و ضرورت برنامهریزی برای مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: باید از هماکنون برای مدیریت مصرف برنامهریزی کنیم. دستگاههای خدماترسان نیز در حال تلاش هستند و ضرورت دارد همه مجموعهها در کنار یکدیگر برای عبور از این شرایط همکاری کنند.
خوش اقبال در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، بر ضرورت توجه ویژه مدیران مناطق به ایثارگران و خانوادههای شهدا تأکید کرد.
وی گفت: نباید اجازه دهیم ایثار و ازخودگذشتگی نسلی که برای عزت و سربلندی کشور ایستادگی کرد، به فراموشی سپرده شود.
معاون استاندار و فرماندار تهران همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و دانشگاهها افزود: آموزش و پرورش تنها یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه آینده کشور به تعلیم و تربیتی وابسته است که امروز در مدارس شکل میگیرد.
وی افزود: همه دستگاهها باید آموزش و پرورش را همراهی کنند و در آغاز سال تحصیلی در کنار دانشآموزان، معلمان و خانوادهها باشند.
خوش اقبال همچنین بر ضرورت تأمین پایدار آب، برق و گاز مدارس تأکید کرد و گفت: نباید در زمان بازگشایی مدارس و دانشگاهها با مشکلی در ارائه خدمات از سوی دستگاههای خدماترسان مواجه باشیم و لازم است هماهنگیهای لازم از قبل انجام شود.
فرماندار تهران در ادامه با اشاره به هفته فرهنگی تهران تصریح کرد: تهران بهعنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران وامالقرای جهان اسلام، دارای ظرفیتهای گسترده فرهنگی، تاریخی و اجتماعی است که باید به شکل شایستهای معرفی شود.
وی افزود: هفته فرهنگی تهران از ۱۴ تا ۲۱ مهر فرصت مناسبی است تا دستگاههای مختلف، بهویژه مجموعههای فرهنگی، ظرفیتهای تهران، آداب و رسوم، مفاخر، علما، شهدا، آثار تاریخی و میراث فرهنگی این شهر را معرفی کنند.
خوشاقبال در ادامه بر ضرورت مشارکت شهرداری تهران، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و سایر دستگاههای فرهنگی در اجرای برنامههای مختلف در هفته فرهنگی تهران تأکید کرد.
معاون استاندار و فرماندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد ساختار جدید مدیریت مناطق در تهران گفت: بر اساس تصمیم استاندار تهران و تأیید سازمان اداری و استخدامی، هفت منطقه مدیریتی در تهران ایجاد شده و این مناطق با هدف تقویت هماهنگی و مدیریت میدانی فعالیت خود را آغاز کردهاند.
وی با اشاره به آغاز فعالیت مدیریت منطقه جنوب شرق و معرفی محمد عبدی بهعنوان مدیر این منطقه اظهار کرد: مدیران این مناطق باید بهعنوان نماینده فرماندار، دولت و حاکمیت، نقش هماهنگکننده میان دستگاههای اجرایی را ایفا کنند.
خوشاقبال تصریح کرد: وظیفه اصلی مدیر منطقه، هماهنگی، ایجاد تفاهم و همراه کردن دستگاههای مختلف است و شهرداری، آموزش و پرورش، آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و سایر دستگاههای خدماترسان میتوانند در این مسیر همراهی داشته باشند.
وی در پایان با قدردانی از مدیران دستگاههای اجرایی و شهری حاضر در جلسه، بر استمرار همدلی، هماهنگی و همکاری میان مجموعههای مختلف تأکید کرد و گفت: هدف همه ما باید خدمت به مردم و حرکت در مسیر افزایش رضایتمندی آنان باشد.