به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس نتایج اولیه رسمی که بامداد امروز دوشنبه اعلام شد حزب حامی فلسطین «حزب چپ — Die Linke» در انتخابات پارلمان ایالت برلین آلمان پیروزی تاریخی به دست آورد و با بهترین نتیجه در تاریخ خود، با ۲۵.۷ درصد آرا، در صدر نتایج قرار گرفت. این حزب به همبستگی با مسئله فلسطین و حمایتش از تظاهرات ضد «اسرائیل» شناخته می‌شود، و جریان «گروه همبستگی با فلسطین» در درون آن خواستار عقب‌نشینی نکردن از این موضع است. ایلف ایرالب، دختر مهاجران ترک، به‌عنوان نامزد این حزب برای شهرداری برلین معرفی شده بود. اتحاد دموکرات مسیحی به رهبری فریدریش مرتس، صدراعظم المان با تنها ۱۸.۸ درصد دوم شد، پس از آنکه در سال ۲۰۲۳ در صدر بود. حزب «جایگزین برای آلمان» با ۱۶.۳ درصد سوم شد، سپس حزب سبز‌ها با ۱۴.۳ درصد، در حالی که حزب سوسیال دموکرات با ۱۲.۱ درصد بدترین نتیجه تاریخ خود در برلین را تجربه کرد.

این نتیجه راه را برای تشکیل یک ائتلاف چپگرا شامل چپ، سبز‌ها و سوسیال دموکرات باز می‌کند که اکثریت لازم (۸۰ کرسی از مجموع ۱۵۸ کرسی) را در اختیار دارد. چپ ۴۷ کرسی، دموکرات مسیحی ۳۴ کرسی، "جایگزین" ۲۹ کرسی، سبز‌ها ۲۶ کرسی و سوسیال دموکرات ۲۲ کرسی به دست خواهند آورد.

نتایج برلین همزمان با شکست سنگین دموکرات مسیحی در ایالت مکلنبورگ-فورپومرن رقم خورد، جایی که تنها ۴.۹ درصد آرا را کسب کرد و برای نخستین بار در تاریخ خود نتوانست به پارلمان راه یابد، در حالی که حزب "جایگزین"در آنجا با ۳۸.۲ درصد در صدر قرار گرفت.

مرتس نتایج حزبش در دو ایالت را «فاجعه» توصیف کرد و گفت «مسئولیت کامل» پیش‌بردن اصلاحات را بر عهده می‌گیرد.

در برلین، پیروزی حزب چپ حامی فلسطین نگرانی جوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان را برانگیخت؛ او این حزب را به حمایت از تظاهرات ضد اسرائیل متهم کرد و از سبز‌ها و سوسیال دموکرات خواست با آن ائتلاف نکنند.

میزان مشارکت در انتخابات برلین ۷۴.۲ درصد بود، این میزان در سال ۲۰۲۳، ۶۲.۹ درصد بود.