معاون اول قوه قضائیه، در پی درگذشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید، پیام تسلیتی صادر کرد و این ضایعه را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مراجع عظام، علما و حوزه‌های علمیه و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، در پی درگذشت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، از مراجع عظام تقلید، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام تسلیت معاون اول قوه قضاییه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَیْکُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»

ارتحال عالم ربانی و فقیه وارسته، حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، موجب تألم و تأثر فراوان شد.

آن عالم جلیل‌القدر، سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف اسلامی، تحصیل و تدریس علوم دینی و تربیت شاگردان سپری کرد و آثار و خدمات علمی و دینی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.

اینجانب این ضایعه را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مراجع عظام تقلید، علما و فضلای حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان ایشان و به‌ویژه بیت مکرم آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم. از درگاه خداوند متعال برای آن عالم فقید، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان معزز، صبر و اجر مسئلت دارم.

حمزه خلیلی

معاون اول قوه قضائیه