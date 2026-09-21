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معاون میراث اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام از پیگیری و مکاتبات لازم با وزارت میراث فرهنگی برای ثبت جهانی ۱۶ اثر ناملموس استان در فهرست آثار جهانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «رائد ناصریفر» معاون میراث اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام، با اشاره به اقدامات انجامشده برای ثبت جهانی آثار ناملموس استان گفت: پیگیریها و مکاتبات لازم با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ثبت جهانی ۱۶ اثر ناملموس انجام شده است.
وی آوای باستانی خوره، دوزلهنوازی، مهارت بافت گلیم نقش برجسته، مراسم سنتی چمر، مهارت پخت نان ساجی و مهارت برداشت سنتی نمک را از جمله آثار ناملموسی عنوان کرد که پیگیری برای ثبت جهانی آنها در حال انجام است.
ناصریفر همچنین اعلام کرد: تاکنون ۸۲ اثر ناملموس استان ایلام در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
ثبت جهانی آثار ناملموس میتواند نقش مهمی در معرفی فرهنگ و هویت بومی استان ایلام در سطح بینالمللی و حفظ و احیای این میراث ارزشمند ایفا کند.